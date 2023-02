Kako varne so stavbe v Ljubljani pred močnim potresom? Janković odgovarja.

Statična sanacija skupaj z energetsko in požarno sanacijo je prvi korak, ki so se ga pri prenovi vrtcev in šol lotili v Ljubljani, je na novinarski konferenci izpostavil župan Zoran Janković.

Statična sanacija skupaj z energetsko in požarno sanacijo je prvi korak, ki so se ga pri prenovi vrtcev in šol lotili v Ljubljani, je na novinarski konferenci izpostavil župan Zoran Janković. Foto: Ana Kovač

Vse občinske javne stavbe v Ljubljani so statično sanirane in imajo protipotresno zaščito za najvišjo magnitudo potresa, je po rušilnem potresu v Turčiji in Siriji pred dnevi zatrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Ob tem je dejal, da bodo Evropski komisiji spet poslali pismo s pozivom, naj sredstva nameni tudi za statično sanacijo stavb.

Janković je na torkovi novinarski konferenci spomnil, da so članice EU Evropsko komisijo pred leti že pozvale, naj državam na območju, ki je podvrženo potresom, nameni sredstva za statistično sanacijo stavb, zdaj pa bodo k pozivu priključile tudi Turčijo.

Ob tem je izpostavil, da je statična sanacija skupaj z energetsko in požarno sanacijo prvi korak, ki so se ga pri prenovi vrtcev in šol lotili v Ljubljani.

Z Mestne občine Ljubljana (Mol) so poročili, da bi se po ocenah aplikacije Ocena posledic potresa v Ljubljani ob potresu intenzitete VII po evropski potresni lestvici z epicentrom v centru Ljubljane porušilo vsaj 12 stavb. Različne poškodbe bi utrpelo okoli 500 oseb, 40 tisoč pa bi jih potrebovalo zasilno in začasno nastanitev.

"Odstranjevanje dimnikov, strešnikov, zatrepnih zidov in podobnega bi bilo potrebno z več sto stavb, zaradi porušitev in nevarnosti padcev predmetov pa bi bile začasno neprevozne in neprehodne ožje ulice v mestnem središču," so pojasnili na Molu. Dodali so, da bi morali strokovnjaki izvesti cenitev uporabnosti približno 40 tisoč stavb, prav toliko stavb bi bilo potrebnih sanacije, rekonstrukcije ali nadomestitve.

Pred leti so v Ljubljani sicer izvedli analizo potresne odpornosti zidanih stolpnic, ki so bile zgrajene pred prenovo zakonodaje za varno gradnjo v Jugoslaviji, ki jo je spodbudil potres v Skopju julija 1963. Pripravili so protipotresne rešitve za 15 potresno močno ogroženih stolpnic, v katerih živi okoli dva tisoč ljudi.

V Ljubljani kar nekaj stolpnic, ki se jih ne da dodatno popotresno utrditi

Rešitve kažejo, da se pet stolpnic ne da dodatno potresno utrditi. To so stolpnice v središču mesta na Štefanovi 15, Hrvatskem trgu 2, Rozmanovi 2, Pražakovi 6 in Cigaletovi 8, ki jih je najbolj smiselno porušiti in jih nadomestiti z nadomestno gradnjo. Nadomestna gradnja vsake stolpnice bi po ocenah iz leta 2019 znašala 8,4 milijona evrov.

Stolpnici na Vodmatu (Sketova 6 in Grablovičeva 32) bi lahko protipotresno sanirali z notranjo ureditvijo. Takšen poseg bi znašal 5,6 milijona evrov na stolpnico, med sanacijo pa bi bilo treba izseliti vse stanovalce. Nadomestna gradnja teh stolpnic pa bi znašala 7,2 milijona evrov na stolpnico.

Tretji tip stolpnic med Streliško ulico in Roško cesto (Hudovernikova 2, 4, 8 in 13 ter Streliška 1, 3, 5 in 37a) pa omogoča protipotresno sanacijo z zunanjo utrditvijo, ki bi za vsako stolpnico znašala 4,4 milijona evrov. Morebitna nadomestna gradnja teh stolpnic pa bi znašala 7,8 milijona evrov. V vseh primerih bi bila sicer najboljša rešitev nadomestna gradnja, so še zapisali v protipotresnih rešitvah.