Na Krku danes odpovedali pouk

Potem ko je otok Krk v četrtek dopoldne stresel potres z magnitudo 4,8, mu je do danes sledilo več kot 20 popotresnih sunkov. Večje gmotne škode tresenje tal ni povzročilo, so pa iz previdnosti danes na Krku odpovedali pouk na večini tamkajšnjih osnovnih šol.

"Potresu ob 10.47 je sledil niz šibkejših potresov, od katerih je bil najmočnejši z lokalno magnitudo 2,7, zgodil pa se je ob 10.53. Sledili so še trije potresi z magnitudami med 2,0 in 3,0 ter 20 potresov z magnitudami 1,0 in 2,0," so sporočili seizmologi in geologi z zagrebške fakultete za naravoslovje in matematiko.

Poudarili so, da je takšna dejavnost po potresu pričakovana in običajna in da je v naslednjih tednih in celo mesecih mogoče pričakovati povečano seizmološko dejavnost v okolici žarišča potresa.

Potres ni povzročil večje škode

Žarišče potresa je bilo 37 kilometrov jugovzhodno od Reke in štiri kilometre od Krka na globini deset kilometrov pod površjem.

O močnem tresenju tal so poročali zlasti prebivalci Krka in okolice, potres pa so čutili vse do Zagreba in Karlovca ter tudi v Sloveniji in nekaterih delih Bosne in Hercegovine, Italije in Avstrije.

Potres sicer ni povzročil večje škode in drugih posledic, kar je v izjavi za javnost že v četrtek potrdil hrvaški premier Andrej Plenković.