Krk stresel močnejši potres. Čutili so ga tudi v Ljubljani.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci celotne Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Seizmološka služba je za hrvaški spletni portal Index potrdila, da je imel potres magnitudo 4,8 stopnje po Richterjevi lestvici.

"Strašno se je treslo. Trajalo je nekaj sekund," je za 24 sata povedal domačin s Krka. Potres so čutili tudi v Splitu.

Krk je nekaj minut kasneje stresel še en potres. Kot poroča EMSC, je bil ta šibkejši, magnitude 2 po Richterju.

#Earthquake 21 km S of #Crikvenica (#Croatia) 11 min ago (local time 10:47:45).

