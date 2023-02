Po skoraj desetih dneh izpod ruševin rešili mamo z dvema otrokoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Turčiji so po več kot 228 urah po uničujočem potresu izpod ruševin uničenih stavb rešili žensko in njena dva otroka, poročajo lokalni mediji. Čudežna rešitev se je zgodila v mestu Antakya v provinci Hatay.

V potresu, ki je pretekli teden prizadel Turčijo in Sirijo, je do zdaj umrlo več kot 41 tisoč ljudi, je včeraj poročal CNN.

Kljub velikemu številu smrtnih žrtev iz omenjenih držav vsak dan poročajo o čudežnih rešitvah ljudi, ki so pod ruševinami preživeli tudi več dni. Med drugimi so rešili tudi 35-letno žensko, ki je pod ruševinami prebila 205 ur. Med rešenimi je veliko otrok in novorojenčkov.

Oblasti se bojijo izbruha različnih bolezni

Iskalna akcija za preživelimi se sicer nadaljuje, upanja in časa pa zmanjkuje. Organizacija združenih narodov je prepričana, da se bo "končno število smrtnih žrtev potresa v Turčiji še vsaj podvojilo", oblasti pa se bojijo izbruha različnih bolezni, kot je kolera.

Pravijo, da se je na območju potresa, ki je prizadel približno 13 milijonov ljudi, v Turčiji zrušilo okoli 6.500 zgradb in da so bile številne poškodovane. S prizadetih območij v Turčiji odhajajo številne mednarodne reševalne ekipe, ki so priskočile na pomoč pri iskanju pogrešanih v prvih dneh po potresu. Slovenska ekipa z reševalnimi psi se je domov vrnila v soboto.