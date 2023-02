Več sto tisoč stavb po jugovzhodni Turčiji je uničenih, toda v mestu Erzin, sredi močno prizadete regije Hatay, ni bilo nobene žrtve in nobena zgradba ni bila bistveno poškodovana. V mestu z 42 tisoč prebivalci je bilo poškodovanih le nekaj družinskih hiš in nekaj minaretov. Po besedah tamkajšnjega župana Okkeşa Elmasoglua je to zato, ker nikoli ni dovolil nobene črne gradnje.

Near the epicenter of the quake in Turkey is Erzin Okkesh Elmasoglu, a city population 50K. No major damage, and no deaths, because they have always been strict to enforce construction quality standards.



Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da so bili prejšnji teden potresi "moči atomske bombe", nove številke pa kažejo, da je število žrtev v Turčiji in Siriji preseglo 41 tisoč. Uničenih je več sto tisoč stavb. Izjema je le mesto Erzin sredi regije Hatay, kjer ni bilo nobene žrtve in nobena zgradba ni bila bistveno poškodovana.

"Nimamo ruševin, žrtev ali poškodovanih zaradi potresa," je dejal župan mesta Okkeş Elmasoglu in izrazil sožalje vsem, ki jih je potres prizadel. Kot pravi, je razlog, zakaj v njegovem mestu ni porušenih stavb in mrtvih, ta, da nikoli ni dovolil nobene črne gradnje.

"Črne gradnje v nobenem smislu nisem dovolil. Kljub temu so nekateri poskušali. Čeprav jih sprva nismo mogli izslediti, ker nismo imeli dovolj kadra, smo jih kasneje prijavili tožilstvu in objekti so bili porušeni," pravi župan.

Ob tem župan dodaja, da je večina stavb v mestu relativno nizkih. To so prostostoječe stavbe, pogosto štirinadstropne. Obstaja nekaj šestnadstropnih stavb, pravi in doda, da bi morali v Turčiji popolnoma spremeniti razmišljanje, ko gre za gradnjo.

Nekatere preživele našli 200 ur po potresu

Osem dni po uničujočem potresu in močnih popotresnih sunkih je bilo v Turčiji in Siriji potrjeno več kot 41 tisoč mrtvih. Zgodbe o preživelih postajajo redke, a vendarle se včasih zgodi čudež. Reševalci so včeraj rešili 35-letno žensko, ki je pod ruševinami preživela okoli 205 ur, v turškem mestu Adıyaman so reševalci izpod ruševin približno 212 ur po potresu rešili 77-letnega moškega, v turškem mestu Antakya pa so reševalci izpod ruševin 208 ur po potresu rešili 65-letnega državljana Sirije in 15-letno dekle. Reševalci upajo, da bodo lahko rešili še koga.