Po 198 urah izpod ruševin rešili brata, stara 17 in 21 let

Reševalci so pod zrušenim blokom v turški provinci Kahramanmaras po 198 urah našli dva preživela, in sicer 17-letnega Muhammeda Enesa Yeninarja in njegovega brata, 21-letnega Bakija Yeninarja. Oba so prepeljali v bolnišnico. Kakšno je njuno zdravstveno stanje, za zdaj še ni znano, so sporočile turške oblasti.

Tudi 17-letnega Muhameda Caferja so v torek rešili živega izpod ruševin stanovanjskega bloka v turški provinci Adijman.

Število mrtvih v silovitem potresu, ki je prejšnji ponedeljek z magnitudo 7,8 stresel jugovzhod Turčije in dele Sirije, v obeh državah po zadnjih potrjenih podatkih znaša več kot 37.500, od tega več kot 31.600 v Turčiji. V potresu je bilo poškodovanih več kot 80 tisoč ljudi, na tisoče pa jih še vedno pogrešajo, poroča dpa.

Število umrlih v uničujočem potresu znaša več kot 37.500. Foto: Reuters

Reševalci so tudi preteklo noč nadaljevali iskanje žrtev potresa, medtem ko je upanja, da bi pod ruševinami našli preživele, vse manj. Pozornost je zdaj usmerjena v zagotavljanje hrane in zatočišč za tisoče preživelih.

Po podatkih turških oblasti so v začasna bivališča namestili okoli 1,2 milijona ljudi, postavljenih je bilo več kot 206 tisoč šotorov, s prizadetih območij pa so evakuirali 400 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Siriji pomaga tudi Savdska Arabija

V sosednji Siriji je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) umrlo najmanj 5.900 ljudi, medtem ko sirske oblasti in uporniki poročajo o več kot 3.600 mrtvih. Pomoč ljudem v tej od državljanske vojne prizadeti državi je prispela tudi iz Savdske Arabije.

V drugem največjem sirskem mestu Alep, ki je večinoma pod vladnim nadzorom, je danes pristalo letalo iz Savdske Arabije, prvo po več kot desetletju vojne, je za AFP povedal uradnik na sirskem ministrstvu za promet. Na letalu je bilo 35 ton pomoči v hrani, je poročala državna tiskovna agencija Sana.

Savdska Arabija je po tem, ko je Arabska liga leta 2011 začasno izključila Sirijo pod vodstvom predsednika Bašarja al Asada, prekinila odnose z vlado v Damasku in podprla upornike v začetnih fazah vojne, ki traja že skoraj 12 let.