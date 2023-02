Med iskanjem preživelih v Turčiji življenje izgubil reševalni pes Proteo

Kot so še dodali, so se poslovili od njihovega "najljubšega psa reševalca, ki so ga poslali v Turčijo, da pomaga pri reševalnih akcijah". Zanj so pripravili poslovilno slovesnost.

Memorial ceremony was held for the Mexican search & rescue dog Proteo in Türkiye. Proteo passed away while trying to save 2 people under the rubble. pic.twitter.com/qWqkDXfWxB

Po poročanju turških medijev so Protea našli v ruševinah zgradbe, kjer je poskušal najti žrtve. Kljub prizadevanjem jim ga ni uspelo rešiti.

"Izpolnil si svoje poslanstvo kot član mehiške delegacije pri iskanju in reševanju naših bratov v Turčiji. Hvala za tvoje junaško delo," so zapisali v sporočilu za javnost.

The first Mexican 🇲🇽rescue dog to die in Turkey, when he was doing his work there was a collapse in a building, he didn’t survive...



