Potres otoplil odnose med Grčijo in Turčijo

Grški zunanji minister Nikos Dendias je danes v znak solidarnosti in podpore po ponedeljkovem potresu obiskal Turčijo, turški kolega Mevlut Cavusoglu pa ga je pričakal s toplim objemom. Gre za prvi obisk kakega evropskega ministra v Turčiji od potresa, posebej zgovoren pa je zaradi dejstva, da so odnosi med državama sicer zelo napeti.

Kot je mogoče videti na posnetkih turške državne televizije ERT TV, je Cavusoglu Dendiasa na letališču v Ankari najprej prisrčno objel, nato pa sta se skupaj vkrcala na helikopter, ki ju je ponesel na območja, najbolj prizadeta v potresu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grčija je bila ena od prvih držav, ki so po potresu poklicale in ponudile pomoč Turčiji

"Turškemu vodstvu in turškemu narodu izrekam sožalje v imenu vlade (...) in vsega grškega naroda ob izgubah po dveh uničujočih potresih," je pozneje na novinarski konferenci v mestu Antakya poudaril Dendias. "To je znak solidarnosti grških ljudi s Turčijo in turškim prebivalstvom. Grčija je bila ena od prvih držav, ki so po potresu poklicale in ponudile pomoč Turčiji," je temu dodal Cavusoglu.

Grčijo in Turčijo, dve članici zveze Nato, delijo stoletja rivalstev. V zadnjih letih so se odnosi med njima še posebej poslabšali zaradi sporov glede meje na morju in s tem povezanih pravic do raziskovanja in izkoriščanja naravnih bogastev v Egejskem in vzhodnem Sredozemskem morju. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pred časom celo namignil na možnost raketnih napadov na grško ozemlje.

Državi povezuje tradicija medsebojne pomoči

A obenem sosedi, ki obe ležita na tektonskih prelomnicah, povezuje tradicija medsebojne pomoči, še posebej ob naravnih katastrofah. Cavusoglu je v zvezi s tem danes spomnil na vzajemno pomoč ob potresih leta 1999, ki so prizadeli obe državi, in na svoje besede iz tistega časa, da "nam ni treba čakati na nov potres, da izboljšamo odnose".

"To sem takrat izrekel kot navaden državljan, a tudi danes menim enako kot turški zunanji minister. Upam, da si bomo prizadevali poiskati rešitev za svoja nesoglasja z dialogom in na iskren način," je dejal. Dendias je zatrdil, da se bo popotresna pomoč Grčije nadaljevala tako na ravni EU kot dvostransko.