Zaradi potresnega posedanja tal Turčijo prizadele še poplave #video

V obalnem mestu Iskenderun je prišlo do znatnega posedanja tal, kar je povzročilo poplave. Foto: Reuters

Število žrtev potresa, ki je v ponedeljek prizadel Turčijo in Sirijo, je preseglo 24 tisoč, poroča hrvaški Index. V dveh uničujočih potresih je bilo poškodovanih več kot 80 tisoč ljudi. Oblasti pravijo, da se je zrušilo okoli 6.500 zgradb, prizadetih je bilo približno 13 milijonov ljudi. Več sto tisoč ljudi je tako sredi zime ostalo brez strehe nad glavo.

Kot še poroča Spectator Index, je Turčija po ponedeljkovem potresu zabeležila 1.700 popotresnih sunkov.

Posledica potresa znatno posedanje tal

Pojavile so se tudi širše geološke posledice, ki bi lahko imele dolgoročnejše posledice, piše Guardian. V obalnem mestu Iskenderun je prišlo do znatnega posedanja tal, kar je povzročilo poplave, medtem ko je veliko hribov po vsej državi resno ogroženih zaradi zemeljskih plazov.

"Čeprav je ta zelo močan potres povzročil večinoma vodoravno gibanje, je povsem možno, da je prišlo do preloma, ki je povzročil posedanje tal," je dejal Tim Wright iz Centra za opazovanje in modeliranje potresov, vulkanologije in tektonike v Združenem kraljestvu.

Skupno število potrjenih žrtev trenutno znaša 24.218

Mednarodna pomoč po ponedeljkovih katastrofalnih potresih počasi prihaja v prizadete dele Turčije in Sirije, kjer se reševalci še vedno trudijo izvleči ljudi iz ruševin. Situacijo še poslabšuje hud mraz in dejstvo, da je bilo predvsem v Siriji veliko ljudi že pred potresom odvisnih od humanitarne pomoči.

Potres z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je bil najmočnejši in najbolj smrtonosen na tem območju od potresa v Turčiji leta 1939, ko je umrlo 33 tisoč ljudi. Po podatkih uradnikov in zdravnikov je v Turčiji doslej umrlo 20.665 ljudi, v Siriji pa 3.553. Skupno število potrjenih žrtev trenutno znaša 24.218, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hud mraz na prizadetih območjih še vedno ovira prizadevanja reševalcev in povečuje trpljenje milijonov ljudi. Po potresu, zaradi katerega je samo v Siriji brez strehe nad glavo ostalo do 5,3 milijona ljudi, v obeh državah pomoč potrebuje najmanj 870 tisoč ljudi, so opozorili Združeni narodi.

V Siriji je približno štiri milijone ljudi odvisnih od humanitarne pomoči

Urad ZN za pravice je v petek pozval vse akterje na prizadetem območju, kjer med drugim delujejo tudi kurdski borci in sirski uporniki, naj omogočijo dostop konvojem s humanitarno pomočjo.

Na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom upornikov, je približno štiri milijone ljudi odvisnih od humanitarne pomoči, vendar z območij pod vladnim nadzorom že tri tedne ni bilo nobene dostave. Turčija je sporočila, da si prizadeva za odprtje dveh novih koridorjev v dele Sirije, ki so pod nadzorom upornikov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Varnostni svet ZN pozval, naj odobri odprtje novih čezmejnih točk za humanitarno pomoč med Turčijo in Sirijo, navaja AFP. Svet se bo sestal, da bi razpravljal o Siriji, najverjetneje v začetku prihodnjega tedna.

Pet dni žalosti in tesnobe se med prebivalci prizadetih območij počasi stopnjuje tudi v jezo zaradi slabe kakovosti stavb, pomankljivega upoštevanja varnostnih pravil pri gradnji in odziva turške vlade na nesrečo. Po trenutnih podatkih naj bi bilo v potresu uničenih ali resno poškodovanih 12.141 stavb.