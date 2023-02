Čudež v Turčiji: po več kot sto urah izpod ruševin rešili šestčlansko družino

Reševalci so na jugu Turčije danes po 102 urah izpod ruševin rešili šestčlansko družino. Oba starša in njune otroke, stare med 15 in 24 let, so že odpeljali v bolnišnico, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Mlado žensko in njenega brata iz iste stavbe pa so rešili 107 ur po potresu, so še sporočili reševalci.