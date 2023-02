"Končno število smrtnih žrtev potresa v Turčiji se bo vsaj še podvojilo"

Oblasti pravijo, da se je na območju potresa, ki je prizadel približno 13 milijonov ljudi, v Turčiji zrušilo okoli 6.500 zgradb in da so bile številne poškodovane.

Naraščata kriminal in nasilje

Ker so ljudje vse bolj obupani, je močno naraslo število ropov, zaradi katerih lastniki v osrednjem delu turškega mesta Antakya praznijo svoje trgovine. "Naša trgovina je v ruševinah. Goljufi in tatovi so jo oropali. Pobrali so, kar so lahko. Nam je ostalo, kar so oni pustili," je za Reuters povedal lastnik ene od tamkajšnjih trgovin.

Turški predsednik Erdogan je sicer dejal, da se bo vlada odločno spopadla z roparji. Razglasil je tudi izredne razmere.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sicer sporočila, da bo EU Turčiji poslala dodatno pomoč. V nedeljskem telefonskem klicu je turškemu predsedniku povedala, da bo "Evropska komisija zbrala dodatno podporo in se odzvala na zadnjo prošnjo Turčije za več pomoči". Poslali jim bodo zlasti šotore, odeje in grelnike.