Slovenski reševalci po intervenciji v Turčiji: Tega ne moreš pričakovati niti v sanjah

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je obljubil, da si bodo na ministrstvu in URSZR prizadevali, da vodniki reševalnih psov dobijo vadbeni poligon. "Dajem besedo, da bomo z vodstvom uprave in ministrstvom storili vse, da takšen poligon zgradimo tukaj v Sloveniji," je zatrdil Medved. Foto: Reuters

Člani ekipe začasnega sestava civilne zaščite Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki so prejšnji teden pomagali pri reševanju in odpravljanju posledic po hudem potresu v Turčiji, so na današnji novinarski konferenci poudarili, da je takšen dogodek psihično obremenjujoča, a pomembna izkušnja za nadaljnje urjenje reševalcev.

“Glede na videne razmere, reševanje v tako ekstremnih razmerah se tudi pri reševalci pojavljajo različne travmatične posledice in dostikrat se tega sploh ne zavedajo” je uvodoma poveda v.d. GD URSZR Leon Behin na novinarski konferenci začasnega sestava CZ z reševalnimi psi. pic.twitter.com/GYWei4PFNb — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) February 14, 2023

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSZR Leon Behin je pojasnil, da je enota na kraj prišla v torek, 7. februarja, v manj kot v 24 urah, in bila tudi ena izmed prvih enot, ki so začele operativno delo na terenu.

Tri dni so delali zelo intenzivno, potem pa so se zaradi poškodovanih psov in zaostrenih varnostnih razmer odločili, da z drugimi ekipami zapustijo Turčijo. Vsa ekipa se je domov vrnila zdrava, je razložil.

Ob tem je poudaril še, da ekipo v glavnem sestavljajo prostovoljci. "Vodniki reševalnih psov so prostovoljci, ki s psi trenirajo več 10 let, da lahko izvedejo takšne operacije. Njihov odziv nam lahko pove, kakšna je njihova predanost," je dejal.

Neprecenljive izkušnje za nadaljnje treninge

Član ekipe Roman Starman pa je povedal, da je bila ta intervencija nekaj, česar človek ne more pričakovati niti v sanjah. "Žal moram povedati, a na nesreči drugih se učimo," je dejal in pojasnil, da so dobili neprecenljive izkušnje v zvezi s tem, kako prilagoditi nadaljnje treninge. "Ko se enkrat izpostaviš takemu terenu in nevarnostim, vidiš, koliko je bil trening vreden," je dodal.

Matjaž Bolka, Roman Starman, Robert Anžič, ostali 4 vodniki reševalnih psov ter 4 spremljevalci, ki so sestavljali 🇸🇮enoto v 🇹🇷 so bogatejši za izjemno izkušnjo. https://t.co/tR82Wlmyh6 pic.twitter.com/wCk4N9686Z — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) February 14, 2023

"Ko smo se pripeljali tja, smo bili šokirani, ker smo videli, da mesta pravzaprav ni več," pa je dejal še eden od članov ekipe Robert Anžič. Ob tem je povedal, da na tako obsežnem območju reševalci naletijo na veliko mrtvih oseb, v ruševinah so lahko tudi ljudje, ki bi jim radi pomagali, a jim ne morejo, ker so pregloboko. "Trudiš se na vso moč, a vseh ne moreš rešiti. To je velik pritisk na nas reševalce," je dejal.

Ob dogodku so zaradi travmatičnih prizorov, ki so jim bili priča, za sodelujoče izvedli tudi skupinski psihološki pogovor. "Na Upravi RS za zaščito in reševanje obstaja zelo jasen program psihološke pomoči vsem reševalcem v vseh primerih, kjer se srečujejo s takšnimi razmerami," pa je še dodal Behin.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved pa je poudaril, da so izkušnje reševalcev izjemno dragocene pri nadaljnji krepitvi sistema zaščite in reševanja.