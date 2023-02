Močan potres stresel Novo Zelandijo

Novo Zelandijo je danes stresel močan potres z magnitudo 6,1, je sporočila nacionalna agencija za potrese Geonet. Žarišče je bilo v bližini glavnega mesta Wellington, na globini približno 50 kilometrov v morju, vendar so tresenje čutili v mnogih delih države. O poškodovanih in nastali gmotni škodi za zdaj ne poročajo.

Tla so se stresla okoli 19.30 po krajevnem času, tresenje pa so čutili številni prebivalci te otoške države. Okoli 60 tisoč ljudi je Geonetu poročalo, da so čutili potres, med drugim v največjem mestu Auckland in Christchurchu na Južnem otoku, je poročal časnik New Zealand Herald.

Mnogi so potres opisali kot "močan in zastrašujoč", tresenje pa naj bi trajalo od deset do dvajset sekund, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Poročil o gmotni škodi in poškodovanih za zdaj ni

Po navedbah ameriške geološke službe (USGS) je imel potres magnitudo 5,7. Poročil o nastali gmotni škodi in poškodovanih za zdaj ni, prav tako niso izdali opozorila pred cunamijem.

Potres je Novo Zelandijo stresel v času, ko so v tej pacifiški državi začeli odpravljati posledice uničujočega ciklona Gabrielle, ki je prizadel predvsem Severni otok in povzročil veliko škodo. V divjanju ciklona so umrli štirje ljudje.

Včeraj potres z magnitudo 5,6 stresel tudi Romunijo

​​​​​​Okrožje Gorj na jugozahodu Romunije je danes stresel potres z magnitudo 5,6, ki so ga čutili tudi v sosednjih državah, kot sta Srbija in Bolgarija, je sporočila ameriška geološka služba (USGS). Epicenter potresa je bil na globini deset kilometrov. O žrtvah ali večji škodi niso poročali.