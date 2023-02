Slovenska karitas za prizadete v Turčiji in Siriji doslej zbrala več kot 350 tisoč evrov

Slovenska karitas je za pomoč prizadetim v uničujočem potresu v Turčiji in Siriji doslej zbrala 357.685 evrov. Prek Caritas Internationalis je za nujno pomoč Turčiji in Siriji doslej za vsako območje nakazala po 110 tisoč evrov, so danes sporočili iz Slovenske karitas , ki z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim nadaljuje.

Kot so sporočili, je poleg te pomoči v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Slovenski karitas za pomoč prizadetim v potresu v obeh državah namenilo 100 tisoč evrov.

Slovenska karitas se pri tem vsem zahvaljuje za izraženo solidarnost in sočutje z ljudmi, ki so ob potresu izgubili svoj dom in vse imetje ter bodo daljše obdobje popolnoma odvisni od pomoči drugih. Karitas Sirija prosi mednarodno skupnost tudi za odpravo sankcij, da bo pomoč pravočasno prišla do najbolj ranljivih.

Pomoč na terenu

Sodelavci mreže Karitas na terenu v obeh državah vsakodnevno najranljivejšim pomagajo iskati varna zatočišča in jim delijo osnovno humanitarno pomoč. Ta je doslej dosegla že okoli 2.500 družin

V Turčiji je v potresu prizadetih več kot 13 milijonov ljudi, številna prizadeta naselja so že zapuščena, mnogi se odseljujejo in iščejo varno zatočišče v drugih krajih Turčije. Tudi v Siriji se število ljudi, ki jih je prizadel potres, povečuje iz dneva v dan, poudarjajo na Slovenski karitas.

Poleg materialne je potreba tudi po psihosocialni podpori

Prizadeti potrebujejo hrano, pitno vodo, plenice, higienske pripomočke in zdravila, pa tudi varno zatočišče, odeje, žimnice, topla oblačila in sanitarije, grelnike in gorivo zanje. Potrebujejo pa tudi psihosocialno pomoč, saj so doživeli velike travmo, opozarjajo v Slovenski karitas. V začasnih zavetiščih so poleg drugih ranljivih skupin številni otroci in tudi nosečnice, ki potrebujejo posebno skrb.

Slovenska karitas še vedno zbira sredstva za pomoč prizadetim v potresu:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana), številka SI56 0214 0001 5556 761 (namen: potres Turčija-Sirija, sklic: SI00 626).

Prek Slovenske karitas je mogoče pomagati tudi s SMS-sporočili. V tem primeru se na številko 1919 pošlje

sporočilo KARITAS5 ali KARITAS10. S prvim se daruje pet, z drugim pa deset evrov.