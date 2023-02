Minister Mesec podelili priznanja prostovoljcem Rdečega Križa in Karitasa

Ob koncu izvajanja operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim so prostovoljcem Rdečega križa Slovenije in Karitasa podelili priznanja za dolgoletno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim. Minister za delo Luka Mesec je ob tem izpostavil pomen prostovoljstva v Sloveniji.

Priznanja, ki sta jih danes v Ljubljani skupaj podelila minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, je prejelo 57 razdelilnih mest Rdečega križa Slovenije (RKS), ki so tudi območna združenja RKS, pet škofijskih Karitas in Nadškofija Karitas Maribor. Priznanja je v njihovem imenu danes prevzelo skupaj osem predstavnikov Rdečega križa Slovenije in šest predstavnikov Karitasa.

Minister Mesec se je v izjavi za javnost zahvalil prostovoljcem za njihovo delo in izpostavil pomen prostovoljstva v Sloveniji. Ob tem je kot nujno izpostavil tudi sodelovanje med državo in prostovoljskimi organizacijami pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski. Ti namreč velikokrat vidijo državo kot nekoga, ki je del njihovih težav, in ne kot tistega, ki bo njihove težave rešil. Medtem v prostovoljcih vidijo verigo dobrih ljudi, zato so prostovoljci mnogokrat most do ljudi v stiski, je izpostavil.

Vsako leto razdelijo po štiri tisoč ton hrane

Po ministrovih besedah prostovoljci v Sloveniji v sodelovanju z državo in ob pomoči Evropske komisije na leto razdelijo po štiri tisoč ton hrane, ob čemer pa njihovo delo ni le razdeljevanje hrane, temveč tudi druge oblike pomoči, na primer pomoč pri vključevanju v družbo. Prostovoljci delujejo na terenu ali, kadar je treba, ljudi obiskujejo na domovih. "To je nekaj, za kar moramo centre za socialno delo še usposobiti," je poudaril minister.

Ob tem je napovedal, da bo Slovenija v prihodnjih letih izvajanje operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč še okrepila.

Po besedah Jug Jeršetove danes v skrajni revščini živi več kot 700 milijonov ljudi na svetu ali deset odstotkov svetovnega prebivalstva, cilj Evropske komisije pa je, da iz revščine in socialne izključenosti reši vsaj 15 milijonov ljudi, vključno s petimi milijoni otrok. Ob tem so aktivnosti sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se od leta 2014 izvajajo tudi v Sloveniji, med najpomembnejšimi ukrepi za zmanjševanje tveganja revščine v državah EU, je poudarila.

Čeprav je Slovenija med državami članicami EU z najnižjim deležem ljudi, ki jim grozi revščina, letno pomoč iz tega programa prejme več kot 150 tisoč ljudi. V obdobju od 2014 do 2021 sta partnerski prostovoljski organizaciji Rdeči Križ Slovenije in Slovenska Karitas razdelili več kot 26 tisoč ton hrane.

Kot je še izpostavila Jug Jeršetova, v Evropski komisiji zelo cenijo delo, ki ga opravljajo humanitarne organizacije in prostovoljci v Sloveniji. Slovenski evropski kohezijski program za obdobje 2021–2027 je bil tako potrjen prejšnji mesec. Ob tem je cilj Slovenije, da bo do leta 2030 najmanj deve tisoč ljudi manj izpostavljenih tveganju revščine, je med drugim izpostavila Jug Jeršetova.