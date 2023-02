Janković: Podpiram izplačilo dodatka direktorici ZD Ljubljana

Sklep predvideva, da bo Poplas Susičeva za leto 2021 za mesto direktorice ZD Ljubljana dobila pet odstotkov osnovne plače direktorice v obdobju med aprilom in decembrom 2021, kar znaša 993,81 evra bruto. Za mesto namestnice direktorja za razvoj dejavnosti pa prav tako pet odstotkov redne delovne uspešnosti za obdobje od januarja do aprila 2021, kar znaša 116,17 evra bruto.

Dodatek tudi strokovni direktorici in nekdanjemu direktorju

Dodatek za redno delovno uspešnost bo za leto 2021 prejela tudi strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič v višini 1.318,05 evra bruto in nekdanji direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšek za obdobje med januarjem in aprilom 2021 v višini 628,27 evra bruto.

Pogoje za določitev višine dodatka za redno delovno uspešnost za direktorje zdravstvenih zavodov določajo zakon o sistemu plač, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju ter pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javnih ustanovah s področja zdravstva. Delovno uspešnost pa določajo poslovna uspešnost zavoda (do 35 odstotkov), strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe (do 30 odstotkov) in razvojna naravnanost zavoda (do 35 odstotkov). Glede na sklep je vodstvo doseglo vseh sto odstotkov.

Novi zneski so občutno nižji od prvotno predvidenih

Mestni svet je sicer o podobnem sklepu odločal že decembra lani in ga tudi potrdil, a nato minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ni podal soglasja, saj so predvideni zneski presegali pet odstotkov letnih sredstev za osnovne plače direktorjev. Novi zneski so občutno nižji od prvotno predvidenih.

V javnosti so se v zadnjih dneh pojavila vprašanja, zakaj bo direktorica ZD Ljubljana dobila dodatek na delovno uspešnost, saj se ZD Ljubljana spopada s pomanjkanjem zdravnikov, več tisoč bolnikov pa nima svojega osebnega zdravnika. Direktorica bo sicer dobila dodatek za leto 2021, ko je ZD Ljubljana zapustilo 11 družinskih zdravnikov.

Občina podpira vodstvo ZD Ljubljana

Janković je danes spet poudaril, da spoštuje delo sveta zavoda in njihovo odločitev, da so ponosni na svoje vodstvo. "Trdim, da je Poplas Susičeva odlična direktorica, in mislim, da izvaja prave ukrepe," je povedal župan in dodal, da tudi občina podpira vodstvo ZD Ljubljana. Dejal je še, da so tudi sicer plače direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Ljubljana "izjemno nizke, lahko bi celo rekel neupravičeno nizke". Pravilnika, ki določa merila za delovno uspešnost, pa po njegovih besedah ni treba spreminjati. "Mislim, da čisto prav odraža to, kar se dogaja v zdravstvu," je prepričan.

Občina ima z vodstvom ZD Ljubljana številne sestanke, omogočajo pa jim tudi uporabo neprofitnih stanovanj za zaposlene in brezplačne parkirne dovolilnice. Z vodstvom univerzitetnega kliničnega centra in onkološkega inštituta pa so se dogovorili, da jim bodo za eno leto omogočili do 150 parkirnih mest na Povšetovi ulici.

Župan želi, da bi bila zgrajena tudi nova medicinska fakulteta, da se bo lahko na medicino vpisalo več študentov. "Le več kadra pomeni, da bomo imeli vsi svojega zdravnika," je dejal. Spomnil je tudi na ambulante za neopredeljene, ki "delajo s polno paro".