KPK: Pri sedenju direktorice ZD Ljubljana na dveh stolčkih ni nasprotja interesov

Komisija za preprečevanje korupcije ni potrdila sumov nasprotja interesov zoper direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana Antonijo Poplas Susič. Slednji so očitali, da sedi na dveh stolčkih. Na eni strani je direktorica ZD Ljubljana, kjer torej opravlja poslovodno funkcijo, hkrati pa je tudi edina ustanoviteljica Zdravstvenega zavoda Multimedicus, v katerem prav tako opravlja poslovodno funkcijo.

Vendar so pri KPK zaznali "znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov". Te ugotovitve so poslali Svetu ZD Ljubljana.

Nasprotje interesa

Pri KPK pojasnjujejo, da zgolj na podlagi hkratnega opravljanja dveh funkcij oziroma dejavnosti "še ne moremo govoriti o nasprotju interesov". Kot poudarjajo pri KPK, gre pri nasprotju interesov za konkretna ravnanja uradnih oseb pri opravljanju njihovih javnih nalog in zato je okoliščine nasprotja interesov vedno treba presojati z vidika posameznega primera.

"Konkretno to na primer pomeni, da se mora uradna oseba izločiti iz kakršnega koli odločanja o sodelovanju javnega zavoda s poslovnimi subjekti, s katerimi je sama osebno, poslovno ali politično povezana, saj bi njeno takšno udejstvovanje pomenilo vsaj videz nasprotja interesov. Komisija očitke o nasprotju interesov vedno preverja z vso resnostjo, saj je dokazana kršitev dejanskega nasprotja interesov pri uradni osebi le še korak do korupcije," so še zapisali pri KPK.