V Ljubljani prihodnji teden še štiri ambulante za neopredeljene

Skupaj sicer načrtujejo eno delovišče v enoti Center, eno na Viču in tri na Rudniku, štiri v Polju in eno v Mostah ter štiri v Šiški, je Poplas Susičeva pojasnila na današnji novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Pričakuje, da bo ena nova zdravnica v enoti Bežigrad imela polno glavarino v dveh ali treh dnevih, druga pa v tednu ali dveh.

Zdravniki pripravljeni sodelovati po nekaj dni na mesec

Za delo v ambulantah za neopredeljene se je javilo 17 koncesionarjev, "ki so izrazili pripravljenost, da sodelujejo enkrat, mogoče dvakrat na mesec, redki med njimi enkrat na teden". Javilo se je tudi 17 zdravnikov, zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljubljana, ki pa so večinoma pripravljeni pomagati enkrat na teden, nekateri do dva- ali trikrat na mesec.

V ponedeljek se je na Rudniku odprla prva ambulanta za neopredeljene, zdravstveno pomoč pa je v ponedeljek tam poiskalo 35 bolnikov. Direktorica je dejala, da odprtja ambulante niso posebej oznanjali, saj je taka ambulanta delovala vse od 3. januarja, včeraj pa se je le preimenovala v ambulanto za neopredeljene. "Seveda bodo s tem tisti zdravniki dobili drugačno plačilo kot prej," je še povedala. Danes so na Rudniku odprli tudi drugo ambulanto za neopredeljene, do 9.30 je prvo obiskalo 21 oseb, drugo pa 24.

Kljub odzivu še vedno premalo zdravnikov

Ministrstvo je sicer v ZD Ljubljana predvidelo 19 ambulant za neopredeljene. Direktorica je dejala, da bi, če bi te delovale v polnem obsegu, vsak dan potrebovali 36 zdravnikov, kar je "izjemno velika številka in toliko jih nimamo".

Zagotovila je, da bodo vsi, ki bodo zdravstveno oskrbo potrebovali, to tudi dobili. "Ne samo tisti, ki so zdravnika izgubili v roku oziroma v zadnjem obdobju dveh let, ampak tudi vsi preostali, ki še imajo zdravstveno dokumentacijo v tisti enoti, kamor so tudi naprošeni, da se oglašajo po zdravstveno oskrbo," je povedala.

Tudi drugod po Sloveniji nove ambulante za neopredeljene

Prve ambulante za neopredeljene so se sicer v ponedeljek odprle tudi v ZD Velenje, ZD Maribor in ZD Celje. Iz ZD Celje so danes sporočili, da so bili v ponedeljek pripravljeni na morebitno večje zanimanje bolnikov za vpis, vendar ga ni bilo. Večinoma so pacienti samo preverjali, ali se lahko vpišejo in kdaj. Zainteresirane so seznanili, da se lahko vpišejo kadarkoli in da samo zaradi tega ni potreben obisk v ambulanti.

Včeraj se je v ambulanti za osebe brez izbranega osebnega zdravnika v ZD Celje tako vpisala samo ena oseba. Do konca meseca bo ta ambulanta delovala po zastavljenem urniku, nato se bodo glede na potrebe občanov odločili, ali je potrebna kakšna prilagoditev, so še pojasnili v ZD Celje.