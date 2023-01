Stavka bolnikov: Naše zdravstvo je resno bolno. Golob samo posluša. #video #foto

Ob 17. uri se je v več krajih v Sloveniji s protestnimi shodi začela tako imenovana stavka bolnikov. K udeležbi so v civilni iniciativi Glas ljudstva pozvali vse državljane. Med drugim zahtevajo dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom. V Ljubljani so stavko na Trgu republike pospremili s številnimi transparenti in osebnimi zgodbami.