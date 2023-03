Danes kmečki punt zoper gradnjo kanala C0

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prizorišču protestov v zvezi z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 so pred tednom posredovali tudi policisti. Transparent današnjega udeleženca protesta poziva h kaznovanju policistov in varnostnikov zaradi dogajanja pred enim tednom. Foto: Ana Kovač

Tudi ministrstvo za okolje je v dopisu pretekli teden izrecno opozorilo, da se gradnja lahko izvede le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v tem primeru ni izdano.

Na protestu pred kakšnim tednom, kamor je naposled prišla tudi policija, je izbruhnil pretep z varnostno službo, ki jo je najela ljubljanska občina, ta je tudi izvajalka projekta.

Kmetje protestniki so na gradbišče prišli s traktorji, zavihrale so tudi slovenske zastave. Foto: Ana Kovač

Povezovalni kanal C0 je del projekta nadgradnje sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnje povezovalnega kanala v Mestni občini Ljubljana. Gradnja v občinah Medvode in Vodice je končana, v ljubljanski občini pa gradnja poteka še med Črnučami in Brodom.