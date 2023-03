SDS: Gradnjo kanala C0 je treba zadržati. Koalicija: Vse je pod nadzorom. #video

Odbora DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljata o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0. V SDS so prepričani, da bi moralo ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala zadržati, saj da pomeni nedopustno tveganje za pitno vodo. Koalicija medtem vztraja, da so razmere pod nadzorom.

Kot je poudarila Anja Bah Žibert (SDS), kanalizacijski kanal C0 pomeni ogromno tveganje za pitno vodo na območju Ljubljane. "Gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena pitna voda za 300 tisoč in več prebivalcev," je dejala.

Županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću je očitala, da gradi brez nekaterih dovoljenj, med drugim brez presoje vplivov na okolje. Dodatna težava je gradnja na potresnem območju. Poleg tega so lastniki zemljišč, ki se z gradnjo ne strinjajo, po njenih besedah žrtve nasilja policije in varnostne službe.

Krivec: Takega projekta ni mogoče izvajati nikjer drugje kot v Ljubljani

Danijel Krivec (SDS) je pristojnim službam očital pristranskost v korist Jankovića. "Takega projekta ni mogoče izvajati nikjer drugje kot v Ljubljani," je dejal. S tem se je strinjal tudi njegov strankarski kolega Bojan Podkrajšek. "Če bi se to zgodilo v kateri drugi občini, bi šli policisti najprej po župana," je dejal.

V SDS sicer poudarjajo, da ne nasprotujejo gradnji kanalizacijskega kanala kot takšnega, temveč gradnji tovrstne infrastrukture na vodovarstvenem območju.

Aleksander Reberšek (NSi) je menil, da projekt kanala C0 spremlja več nepravilnosti kot kjerkoli drugje. "Polna usta čiste pitne vode in ustave se končajo pred vrati magistrata," je očital podpornikom gradnje na vodovarstvenem območju.

Sukič: Kaj drugega je C0 kot hud pritisk na naravo

Kritikom projekta se je pridružila tudi Nataša Sukič (Levica). Kot je dejala, v Levici že dolgo opozarjajo na problematiko tega projekta. Koalicijska pogodba jim med drugim nalaga skrbno in učinkovito upravljanje voda, boljše varovanje narave ter učinkovitejši nadzor nad stanjem okolja. "Kaj drugega je C0 kot hud pritisk na naravo," je poudarila. Napovedala je, da bodo v Levici predlagane sklepe podprli; nasprotujejo le delu, ki zasebno lastnino navaja kot najvišje dobro.

Državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir je na kritike odgovoril, da bi nepravilnosti, če bi res obstajale, pokazali pregledi zahtevkov za izplačilo v okviru državnega in evropskega sofinanciranja. Tudi gradbena inšpekcija je preverjala številne sume kršitev gradbene zakonodaje, a ni ugotovila nikakršnih kršitev. "Zadnji terenski ogled inšpektorjev je bil prejšnji teden," je dodal.

"Torej ne drži, da pristojne institucije niso opravile svojega dela," je poudarila poslanka Svobode ter predsednica odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič. S strankarsko kolegico ter predsednico odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezo Novak sta poudarili, da koalicija ne brani Jankovića, temveč želi le zavrniti neresnične navedbe.

SDS: Preverite pravilnost postopanja policije glede uporabe prisilnih paketov

V SDS med drugim predlagajo, da odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za infrastrukturo, okolje in prostor vlado in policijo pozoveta, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0, preverita pravilnost postopanja policije glede uporabe prisilnih sredstev.

Ministrstvo za notranje zadeve in policijo bi pozvali, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem glede nasilnega ravnanja posameznikov do lastnikov zemljišč.

"Poleg tega predlagamo še, da odbora pozoveta vlado, ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku," je poudarila Bah Žibert.