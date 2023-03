"Norijo okoli kanala C0 je treba ustaviti" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kdaj bo dokončan šentviški predor, katera občina je odštela milijon evrov za črno gradnjo in ali je šolanje brez brezplačno. Več ob 18. uri na Planetu.

Med tem, ko se je vlada torej lotila temeljitega pregleda poslov UKC Ljubljana, opozicija bije okoljsko vojno z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Skupna seja kar dveh parlamentarnih teles − odbora za okolje in odbora za notranje zadeve − preverja postopke pri gradnji kanalizacijskega kanala C0. Ker ta poteka čez glavni vodni vir vsega glavnega mesta, se marsikdo s traso ne strinja. Lastniki zemljišč, ki protestirajo, prejemajo kazni, medtem ko dela, kljub temu da okoljevarstveno soglasje še vedno ni izdano, tečejo nemoteno.

Foto: zajem zaslona "Norijo okoli kanala C0 je treba ustaviti, dokler se vsi dokumenti ne preverijo in uredijo," opozarja Anja Bah Žibert. Lastnikom zemljišč je minuli petek dokončno prekipelo. Na kraj so pripeljali traktorje in zagrozili z odstranitvijo ograj okoli gradbišča, kjer naj bi potekal največji kanalizacijski kanal v državi.

Klakočar Zupančičeve, čeprav je bila vabljena, ni bilo slišati. Pravzaprav ni prišla niti na obravnavo.

Prvi izsledki interne revizije kažejo, da je prišlo do prekoračitve pooblastil, priznava tudi vrh policije. A policisti le vzdržujejo red in mir, v to, ali je samo gradbišče zakonito, pa se ne vpletajo, pojasnjuje Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja policije.

Tudi samo ministrstvo za okolje je v dopisu minuli teden izrecno opozorilo, da se gradnja lahko izvede le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, ki pa v tem primeru ni izdano.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: kdaj bo dokončan šentviški predor, katera občina je odštela milijon evrov za črno gradnjo in ali je šolanje brez brezplačno. Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.