Neupoštevanje predpisov v UKC Ljubljana #video

"Odprli smo Pandorino skrinjico," tako je ugotovitve revizije poslovanja ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra vnovič opisal zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Glavne ugotovitve nadzora? Pogosto nespoštovanje predpisov in to, da so s podjetji, ki dobavljajo kliničnemu centru, večkrat povezani tam zaposleni. Poročilo so v naši največji bolnišnici že izročili Komisiji za preprečevanje korupcije, danes ga bodo predali tudi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Ukrepanje je napovedal tudi minister.

Oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja oziroma drobljenje naročil, nejasne metode izračuna vrednosti naročil, del javnih naročil nima končnega poročila, nekatera naročila so oddana po objavljenem zakonskem roku, drugim manjkajo izjave o lastniških strukturah dobaviteljev. Vse to pa niti niso najbolj kritične ugotovitve poročila.

"Segment, kjer bo treba opraviti poglobljeno analizo in seveda nadaljnjo forenzično revizijo, je zagotovo, da se v dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora, torej v dobaviteljskih podjetjih, pojavljajo zaposleni iz UKC," pravi Aleš Šabeder, svetovalec ministra za zdravje. Takšnih podjetij je v poročilu nekaj deset, ker pa nosi oznako zaupno, konkretnih primerov imen in podjetij ne more navajati.

Med drugim bodo modernizirali zastarele pravilnike o etičnem kodeksu in poslovanju, ponovno bodo vzpostavili notranjo revizijo, v kabinetu generalnega direktorja so že določili zaupnika za prijave sumov nepravilnosti. Ključna pri ukrepanju pa je tudi nova služba korporativne varnosti. Revizijsko poročilo je UKC sicer že pred dvema tednoma predal Komisiji za preprečevanje korupcije, zdaj so ga predali tudi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Nadaljnji postopki bodo potekali predvsem pod okriljem ministrstva za zdravje.

