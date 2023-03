CNN Bled uvrstil med 25 najlepših krajev #video

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: Golob v Sarajevu obljubil finančno in strokovno pomoč BiH na njeni evropski poti, ameriška zvezna vlada rešuje vlagatelje bank SVB in Signature bank, pa tudi o tem, kdo je tokrat slavil na prestižni podelitvi filmskih nagrad oskar. Več ob 18. uri na Planetu.

"Na klopco greš sedet, z mano zvezde štet in srčece si gret, ko boš prišla na Bled." Tako pravi besedilo Franeta Milčinskega - Ježka, popevka Jelke Cvetežar pa po 73 letih še vedno velja za eno najlepših slovenskih pesmi.

Foto: zajem zaslona Bled, ki je eden najbolj opevanih krajev v državi, spada med najlepše destinacije, ne zgolj slovenske, temveč tudi svetovne. Ta teden so slovenske naravne lepote navduševale v vplivnih tujih medijih, kot so Forbes, Travel and Leisure in CNN. Zadnji je Bled uvrstil na seznam 25 najlepših krajev sveta, s tem pa se je znašel ob boku rajskih Maldivov, aljaškega Denalija, starodavnega mesta Petra v Jordaniji in preostalih izjemnih destinacij.

Pri CNN so Bled uvrstili med petindvajset najlepših destinacij sveta, med katerimi so se znašli tudi karibski otok Dominica, vzhodni rob Velikega kanjona in narodni park Plitviška jezera, ki jemlje dih s svojo lepoto pri naših južnih sosedih. Ne zgolj ljudje, v rajskem Blejskem jezeru uživajo tudi živali. Pri CNN bralce opozarjajo na veliko gnečo poleti, a hkrati poudarjajo, naj nas to ne odvrne od obiska, saj je blejska destinacija odlična za pohodniške in plavalne avanture, ob vsem že naštetem pa je to kotiček Slovenije, ki zahteva raziskovanje.

