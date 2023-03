Po koalicijskem vrhu – kdaj lahko pričakujemo spremembe? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretjič se je na vrhu sestala koalicija, tokrat so se posvečali davčni in šolski reformi. Premier Robert Golob je že februarja v parlamentu pojasnjeval, da želi vlada znižati obremenitev dela, zvišati pa davčno obremenitev premoženja, in razprava na vrhu je šla v podobno smer.

Foto: zajem zaslona Z razpravo sta bili zadovoljni tudi preostali dve koalicijski partnerici, torej SD in Levica, kjer izpostavljajo, da je prenova pomembna za to, da se na bolj pravičen način prerazporedi bogastvo. Pravičen sistem pa mora delovati tako, da tisti, ki ima več, tudi plača več.

Namen posodobitve celotnega šolskega sistema pa je predvsem, da bodo posamezniki po končanem srednjem strokovnem izobraževanju pripravljeni na trg dela, pri čemer je minister za izobraževanje Dario Felda izpostavil tudi pomen vajeništva. Med glavnimi cilji šolske reforme je pričakovano tudi digitalizacija. Že leta 2025 pa naj bi zaživele spremembe kurikulumov v osnovnih šolah. Temu bo po ministrovih besedah najverjetneje sledila tudi sprememba načina ocenjevanja in preverjanja znanja.

Prioriteta še vedno ostaja predvsem reforma, napovedana na prvem koalicijskem vrhu – zdravstvena reforma, ki je še zelo daleč od uveljavitve. Zelo podobno velja tudi za plače v javnem sektorju, o katerih je koalicija razpravljala pred mesecem in pol.

