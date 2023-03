Kmet, ki je prejel državno pomoč, vozi porscheja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: koalicija na Brdu danes o davčni in šolski reformi; zdravniški sindikat Fides bo dobil novo vodstvo; s pestrim programom bodo danes na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani obeležili dan števila pi. Več ob 18. uri na Planetu.

Govorili smo s kmetom, ki je od države dobil 800 tisoč evrov pomoči zaradi energetske draginje, vozi pa nov, sto tisočakov vreden porsche cayenne. Kako odgovarja na očitke o zlorabi državne pomoči?

Foto: zajem zaslona

Potem ko že od lanskega leta poročamo o draginji, ki je prizadela tudi kmetijstvo, je pred časom razburilo spoznanje, da si je kmetovalec iz Prekmurja letos kupil porsche cayenne. Avtomobil višjega cenovnega razreda je kupil po tem, ko mu je država predlani s subvencijami izdatno pomagala pri 800 tisoč evrov vredni posodobitvi hleva za vzrejo prašičev.

Kmetija, ki jo v Malih Bakovcih pri Murski Soboti vodi Danilo Meolic, je specializirana za prašičerejo in poljedelstvo. Kot predsednik območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Murska Sobota je v zadnjem času večkrat javno izrazil skrb nad položajem v kmetijstvu, nakup sto tisoč evrov vrednega avta pa se mu ne zdi sporen.

Danilo Meolic, predsednik območne enote KGZ Murska Sobota: "Če nekdo dela 30 let na kmetiji in ima tako proizvodnjo kot mi, ki obdelujemo 240 hektarjev zemlje in ki smo lani vzredili tri tisoč prašičev, menim, da si potem tak kmet zasluži, da si kupi avto, kakršnega si pač želi."

Dodal je, da so lahko samo traktorji, ki jih kmetovalec potrebuje za normalno delovanje kmetije, do dvakrat in trikrat dražji. Ob tem naj bi k 800 tisoč evrov vredni naložbi v novo opremo hleva država prispevala manj kot polovico. Tudi mariborski predstavnik sindikata kmetov Rado Lobnik ne vidi težave v tem, da si je Meolic kupil porscheja.

Slovenija je sicer za neposredna plačila v okviru skupne kmetijske politike EU od leta 2015 do 2020 namenila 814,5 milijona evrov. Celoten finančni okvir za novo obdobje do 2027 pa je vreden kar 1,8 milijarde evrov.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: koalicija na Brdu danes o davčni in šolski reformi; zdravniški sindikat Fides bo dobil novo vodstvo; s pestrim programom bodo danes na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani obeležili dan števila pi. Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.