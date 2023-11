Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana (Mol) in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje in prostor, s katero je to zavrnilo zahtevo Mola, naj se razveljavi odločitev Arsa, da je za gradnjo kanala C0 s kineto treba izvesti presojo vplivov na okolje. Zadevo je vrnilo pristojnemu ministrstvu v ponovni postopek.

Mol je izpodbijala sklep agencije za okolje (Arso) iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Glavni očitek občine je bil, da je Arso s sklepom ponovno odločal o isti stvari. V letih 2015 in 2016 je občinama Vodice in Medvode namreč izdal sklepa, po katerih za izgradnjo kanalizacije v okviru istega projekta ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Kot je v danes objavljeni sodbi odločilo upravno sodišče, je bila odločitev Arsa v letu 2020 napačna oz. vsaj nejasna, kar pomeni bistveno kršitev pravil postopka.

Iz obrazložitve izpodbijane odločbe ministrstva po mnenju sodišča ni jasno, ali gre glede na presojano dejansko stanje po sklepih 2015 in 2016 proti sklepu 2020 za spremembo posega v okolje ali ne in na kakšni podlagi. Zato odločbe ni bilo mogoče preizkusiti, "kar predstavlja absolutno bistveno kršitev določb postopka, ki že sama po sebi terja odpravo izpodbijane odločbe".

Pristojno ministrstvo, trenutno je to ministrstvo za okolje, prostor in energijo, bo moralo, kot je odločilo upravno sodišče, "v ponovnem postopku odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti postopka in o zadevi, sledeč rezultatom ugotovitvenega postopka, ponovno odločiti". Zoper odločitev sodišča pritožba ni dovoljena, odločitev je pravnomočna, je navedlo sodišče.

Ljubljanski župan Zoran Janković je po odločitvi Arsa zatrjeval, da občina ne bo izvedla presoje vplivov na okolje, saj da je zahteva "mimo pameti", ker da kineta dodatno varuje vodovarstveno območje.