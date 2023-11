Člane komisije DZ čaka pregled obsežnega gradiva o kanalu C0

Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje. Foto: STA

Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani so se na današnji zaprti seji seznanili s potekom pridobivanja gradiva s strani različnih deležnikov. Veseli jih, da večina izmed 20 pozvanih institucij korektno sodeluje, odstopa pa Mestna občina Ljubljana, so zapisali.

Velika večina pozvanih institucij je izkazala korektno sodelovanje in komisiji predala zahtevano dokumentacijo, so po današnji zaprti seji, na kateri so sodelovali vsi člani komisije, sporočili iz DZ.

Edina institucija, ki ta trenutek odstopa, je po njihovih navedbah Mestna občina Ljubljana, ki je na prvi poziv odgovorila v roku in dostavila 40 map dokumentacije (približno 260 različnih vsebinskih sklopov), pri drugem pozivu pa je predlagala podaljšanje roka za izročitev dokumentacije s 30 dni še za dodatnih 90 dni, to je do 1. februarja 2024.

To je za komisijo nesprejemljivo, zato bo občini postavila nov, krajši rok za izpolnitev zahtev, so zapisali.

Gradivo prinašajo tudi različne fizične osebe

Komisija ima sicer zaenkrat v obravnavi okoli 100 vsebinsko obsežnih sklopov dokumentov. "Veseli nas, da veliko gradiva prihaja tudi samoiniciativno s strani različnih fizičnih oseb, ki tudi na ta način izkazujejo skrb za sporno gradnjo kanala C0," so zapisali v sporočilu za javnost.

Preiskovalno komisijo je DZ na zahtevo poslancev SDS - s podpisi so se jim pridružili tudi člani druge opozicijske stranke NSi - odredil 4. julija. Vodi jo Anja Bah Žibert (SDS), člani pa so Martin Premk (Svoboda), Aleksander Reberšek (NSi), Jonas Žnidaršič (SD) in Nataša Sukič (Levica).

