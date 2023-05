Janković: Nad predsednico sem ogorčen in razočaran #vŽivo

Ljubljanski župan Zoran Janković je predstavil potek korespondence med njim in predsednico republike Natašo Pirc Musar, ki ga je pozvala, naj začasno zaustavi gradnjo kanala C0 in poskrbi za neodvisno izvedeno presojo vplivov na okolje ter pridobi okoljevarstveno soglasje. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.

Pirc Musar je ljubljanskega župana Zorana Jankovića v odgovoru na posredovano dokumentacijo o gradnji povezovalnega kanala C0 opozorila, da gre za projekt velikega javnega pomena, ki bi lahko vplival na oskrbo s pitno Ljubljančanov. Zato ga je pozvala k čimprejšnji pridobitvi neodvisno izvedene presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, k čemur ga je, kot je zapisala, s sklepom iz septembra 2020 napotila že agencija za okolje, pozneje pa je k temu pozvalo tudi nekdanje ministrstvo za okolje in prostor.

Janković pravi, da je nad pozivom predsednice razočaran in ogorčen. "To predsednico sem volil in jo bi še enkrat. Ampak poziv, naj skrbim za čisto pitno vodo, je populističen. Kajti, če ne bi skrbel za čisto pitno vodo v Ljubljani, ne bi imeli čiste pitne vode," je poudaril.

Po njegovih besedah imajo izjave predsednice čisto drugačno težo od besed nasprotnikov projekta, česar bi se morala zavedati. "Naj ona ustavi projekt, a potem naj prevzame odgovornost za 6400 greznic, ki še vedno spuščajo odplake v podtalnico. Potem naj prevzame kazen za to, ker imamo premajhen odstotek gospodinjstev prikljopljen na kanalizacijo, in odgovornost za to, ker bomo vračali evropska sredstva za projekt," je dejal Janković.

Gradimo lahko tudi brez kinete

S Pirc Musar je o projektu govoril tudi po telefonu in pogovor je označil kot korekten. "Rekla mi je, da ji samo to ni jasno, zakaj smo projekt razdelili na več gradbenih dovoljenj. Povedal sem, da smo dovoljenja pridobivali v takem tempu, kot smo pridobivali zemljišča za gradnjo."

Janković je še enkrat poudaril, da imajo med Brodom in Črnučami pravnomočno gradbeno dovoljenje in nihče gradnje ne more ustaviti. "Problem se je pojavil zaradi kinete. Mi lahko gradimo tudi brez nje," je opozoril in dodal, da je traso kanala C0 narisala stroka, večkrat so traso preverili in iskali tudi boljše rešitve, a jih niso našli.

Prav zaradi kinete je agencija za okolje izdala sklep o izvedbi presoje vplivov na okolje. Janković se je na sklep pritožil in od ministrstva zahteval, da kot nadrejen organ sklep agencije po nadzorstveni pravici odpravi. Tega na ministrstvu niso storili, zato se je občina obrnila na upravno sodišče, kjer o zadevi še niso odločili. Ker je po mnenju ministrstva občina z zahtevo po odpravi sklepa agencije uporabila izredno pravno sredstvo, je medtem postopek presoje vplivov na okolje stekel.

Z ministrstvom se na občini ne strinjajo, zato so se odločili kanal s kineto graditi dalje. Ob tem je pomembno opozoriti na dejstvo, da presoja poteka za gradnjo kanala s kineto in ne za same dele kanala, za katere ima občina pravnomočna gradbena dovoljenja in sklep, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Po precej blaznem, a ne neverjetnem, scenariju bi lahko na občini celo odkopali kineto, kar je Janković že omenjal.

Po gradbeno dovoljenje pri hipodromu prihodnji teden

Glede na odločitev upravnega sodišča je možnih več scenarijev. Sodišče bi lahko okoljskemu ministrstvu naložilo, da ponovno odloči o zahtevi občine za odpravo sklepa agencije za okolje o presoji vplivov na okolje. V tem primeru bi verjetno na ministrstvu še enkrat odločili, da je presoja potrebna. Občini bi bilo po drugi strani najbolj v prid, če bi upravno sodišče sklep agencije za okolje odpravilo, saj bi se v tem primeru postopek presoje vplivov na okolje ustavil.

A Janković tudi v tem primeru še ne bi mogel odpirati šampanjca, saj za kanal C0 sploh še nima vseh gradbenih dovoljenj. Manjka namreč dovoljenje za del kanala pri hipodromu, za katerega naj bi na občini po Jankovićevih besedah zaprosili prihodnji teden. Pričakovati je, da bodo nasprotniki kanala gradbeno dovoljenje za ta del poskusili preprečiti z vsemi mogočimi pravnimi sredstvi.