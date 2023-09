Komisija DZ prejela nove dokumente o kanalu C0

Miha Jazbinšek iz Alpe Adria Green in mestna svetnica Vesne – zelene stranke Jasminka Dedić sta preiskovalni komisiji DZ o kanalu C0 danes predala nekatere dokumente. Predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS) je povedala, da so gradiva prejeli tudi od nekaterih drugih posameznikov.

Anja Bah Žibert je v izjavi za medije izrazila veselje nad tem, da so se ljudje odzvali pozivu, da sodelujejo pri delu komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika z obveščanjem o morebitnih informacijah in dodatnimi gradivi o projektu.

Kot je dejala, so se poleg Mihe Jazbinška in Jasminke Dedić odzvali tudi drugi posamezniki, gradiva pa prihajajo tudi od tistih, ki jih je komisija pozvala k predaji dokumentacije. "Upam, da bomo lahko čim prej nadaljevali delo. Komisija bo delala na 120 obratih, ker želimo priti zadevi do dna," je napovedala.

Nekdanji ljubljanski mestni svetnik Jazbinšek je med dokumenti, ki sta jih z Dedićevo predala komisiji, izpostavil okoljsko poročilo v okviru izvedbenih del občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana iz leta 2010, vodno soglasje iz leta 2013, ki ga do zdaj po njegovih besedah "nihče še ni analiziral tako, kot bi ga moral, in zanemarja to, da sta na kanalu dva odseka", ter dopis organizacije Alpe Adria Green s ključno pogodbo o začetku projekta, podpisano med župani Medvod, Vodic in Ljubljane kot nosilne občine iz leta 2011. "Ta pogodba je začetek napak pri tem projektu," je dodal Jazbinšek.

Foto: Ana Kovač Ob tem je spomnil, da so v Alpe Adria Green in stranki Vesna vložili pobudi za izrek ničnosti vodnega soglasja in štirih vodnih dovoljenj, ki se nanašajo na parcele v Vižmarjah in na Ježici. "V teh pobudah je zelo veliko obrazložitev, s tem se mi zdi, da smo dali material, ki ga bo zanimivo analizirati tudi v okviru preiskovalne komisije, ker je to nek dokazni material za določene kršitve," je poudaril.

"Birokratski zločin prerasel v vsedržavni problem"

Dedićeva je povedala, da so bili v zadnjih nekaj mesecih pri ljubljanskem mestnem svetu in vladajočih strankah "bolj ali manj neuspešni" s pobudo, da bi se gradnja kanala C0 ustavila. "Ko so bili vsi naši napori zavrnjeni, smo sklenili, da moramo očitno iti po težji poti – zbrati in dati na kup vso dokumentacijo, ki jo je ogromno," je dejala in dodala, da sta z Jazbinškom komisiji predložila tudi seznam različnih pravnih podlag, dokumentov ministrstev in ljubljanske mestne občine, pozivov civilne družbe ter strokovnih podlag, ki zajema obdobje štirih desetletij.

"Kanal C0 kaže, kako je birokratski zločin, ki se je zgodil leta 2011 s podpisom pogodbe med župani, prerasel v vsedržavni problem," je še ocenila Dedićeva. Če bo ljubljanska mestna občina dobila uporabno dovoljenje in se bo kanal začel uporabljati, pa se bo birokratskemu zločinu po njenih besedah pridružil "tudi zločin do okolja ter zdravja in blaginje ljudi".

Preiskovalno komisijo je DZ na zahtevo poslancev SDS – s podpisi so se jim pridružili tudi člani druge opozicijske stranke NSi – odredil 4. julija. Ustanovna seja komisije je bila 17. julija. Na drugi seji konec avgusta so člani komisije sprejeli sklep o izvedbi pripravljalnih preiskovalnih dejanj, s katerimi so od deležnikov zahtevali dokumentacijo za potrebe izvedbe odrejene preiskave.

Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstvo okolja.