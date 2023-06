Člani odbora DZ za infrastrukturo: Projekt C0 ogroža pitno vodo v prestolnici

Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so na današnji izredni seji na zahtevo SDS razpravljali o problematiki povezovalnega kanala C0 v Ljubljani, ki po prepričanju predlagateljev ogroža čisto pitno vodo v prestolnici. Z njimi so se strinjali tudi številni povabljeni na sejo, med drugim opozicijski ljubljanski mestni svetniki.

"Vse več je novih dejstev, ki govorijo o tem, da bi morali gradnjo kanala C0 nemudoma ustaviti. Ne nazadnje to dokazuje tudi velik odziv strokovne javnosti in posameznikov, ki so vse glasnejši v pozivih k prekinitvi del," je v imenu predlagateljev današnje seje poudarila Anja Bah Žibert (SDS).

Kot je spomnila, je o problematiki v preteklosti razpravljalo več parlamentarnih odborov in komisij, nobene od sej pa se ni udeležil minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. "Kakšno vlado sploh imamo? Govorimo o gradnji kanala C0 nad vodonosnikom, ki ogroža okoli 350 tisoč ljudi. K temu pa moramo prišteti tudi vse tiste, ki na tak ali drugačen način prihajajo v mesto," je dejala.

"Gre za popolno zlorabo županske funkcije"

Projekt po besedah opozicijske poslanske skupine nima potrebne in ustrezne dokumentacije, pri "nedopustni" gradnji pa gre za "popolno zlorabo županske funkcije". Nadaljnjo gradnjo projekta je označila za okoljski kriminal, ki pa je, kot je dodala, mogoč zaradi podpore vlade. "Kanal C0 je eklatantni primer izigravanja zakonodaje," je dodala.

Na seji so razpravljali opozicijski člani odbora, vsi pa so podčrtali nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt.

Aleksander Reberšek (NSi) je prepričan, da bo v Ljubljani prišlo do zlitja fekalij v čisto pitno vodo, če bo projekt C0 realiziran. S tem se bo po njegovih predvidevanjih v prestolnici povečala potreba po vodi, ki bo narekovala tudi ceno. "Na koncu bo družina, ki živi v Ljubljani, več dala za vodo kot za gorivo za avtomobil," je dejal.

Tudi poslanec NSi je bil pri tem kritičen do vlade. "Ali bomo prva država na svetu, ki ima pravico do čiste pitne vode zapisano v ustavi, hkrati pa bo 330 tisoč ljudi zaradi norosti in pohlepa enega človeka v tej državi ter vseh, ki mu pri tem držite 'štango' in 'asistirate', pilo vodo iz plastenk," je dejal v razpravi.

Direktor podjetja Voka Snaga David Polutnik, ki je bil med povabljenimi na sejo, je izpostavil, da projekt traja že vrsto let, do nekaj let nazaj pa o njem ni bilo nobene polemike. "Nihče se ni o tem pogovarjal," je poudaril. Projekt je po njegovih besedah voden popolnoma transparentno.

"Vse, kar so zahtevali različne državne institucije in organi, je Mestna občina Ljubljana izvedla in predložila. Na podlagi tega je dobila pravnomočna gradbena dovoljenja, na podlagi katerih danes gradimo projekt," je poudaril.

Kot je dodal, je bil projekt podvržen številnim inšpekcijskim nadzorom, nobena inšpekcija pa ni odkrila nobenih nepravilnosti. "Na parcelah, na katerih gradimo, imamo vsa dovoljenja in soglasja," je zavrnil očitke opozicije o nasprotnem.

Na večurni seji so stališča do projekta predstavili številni povabljenci, med njimi tudi ljubljanski mestni svetniki iz opozicijskih vrst. Mestna svetnica Tina Bregant (SLS) se je strinjala, da je nadaljevanje gradnje nesprejemljivo, pri tem izpostavila, da gre za zdravje "nas in naših potomcev".

Primc: Janković onemogoča razpravo o projektu v mestnem svetu

Ljubljanski svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc pa je bil kritičen do župana Zorana Jankovića, ki da onemogoča razpravo o projektu v mestnem svetu. "Na to temo skorajda ne moremo govoriti, razen v okviru svetniških vprašanj," je izpostavil. Med drugim je opozoril na potresno ogroženost kanalizacijskega transportnega kanala in na dejstvo, da za potresno varnost cevi, kinete, spojev in načinov vgradnje ni ustreznih neodvisnih študij.

Miha Jazbinšek iz Alpe Adria Green je ocenil, da smo kot družba v pat položaju, tako pravnem kot finančnem, pa tudi pat položaju vrednot. Da bi položaj razrešili, je odboru predlagal v sprejem dva sklepa, med drugim, da bi DZ vlado pozval, da v pristojnosti svojih ministrstev zagotovi trajno opustitev izgradnje povezovalnega kanala C0 med Brodom in Ježico ter takojšnje priprave za nadgradnjo čistilne naprave Brod.

V SDS so odboru predlagali v sprejem več priporočil vladi, med drugim, da začne izvajati aktivnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode, a so člani odbora priporočila zavrnili.