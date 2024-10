Nemec sporoča Golobu: Odločnemu nastopu morajo slediti dejanja

Evropski poslanec iz vrst SDS Matjaž Nemec je premierja Roberta Goloba v javnem pismu pozval, naj njegovemu odločnemu nastopu na septembrskem zasedanju Generalne skupščine OZN v New Yorku glede končanja vojne in za mir sledijo dejanja. Med drugim Nemec Goloba poziva, da od institucij EU zahteva takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, da se zavzame za prepoved izvoza orožja v Izrael ter za uvedbo prepovedi trgovanja z izdelki iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu.

Kot je v javnem pismu zapisal Matjaž Nemec, je demokratični svet nevarno na robu prepada. "Vrednote, za katere si prizadeva ter jih živi tudi Slovenija, izginjajo pred očmi slovenske in javnosti po vsem svetu. Dogajanje na Bližnjem vzhodu, konkretneje totalni teror nad civilisti v Gazi in drugih zasedenih območjih ter v Libanonu, priča o grozljivi statistiki deset tisoče pobitih, ranjenih, travmatiziranih ter na milijone razseljenih ljudi."

Nemec o popolni ignoranci izraelske vlade

Evropski poslanec omenja popolno ignoranco izraelske vlade do mednarodnega prava ter zavez demokratičnega sveta, saj izraelska vojska napada tudi postojanke UNIFIL, mednarodne mirovne misije Organizacije združenih narodov (OZN) v Libanonu.

Nemec poudarja, da je kot evroposlanec zavezan ravnanju v skladu z zavezami naše evropske skupnosti (demokratičnih postulatov, mednarodnega prava in civilizacijskih norm), kot državljan Slovenije pa čuti veliko hvaležnost do izjemne narodove dediščine (boj za svobodo, za mir in samostojnost).

Nemec za zamrznitev pridružitvenega sporazuma EU z Izraelom

"Prav zato sem odgovoren pozvati vas, predsednika slovenske vlade, da najodločneje (od)reagirate na izraelsko teptanje skupnih vrednot in človečnosti," pojasnjuje Nemec in dodaja, da morajo odločnemu nastopu na septembrskem zasedanju Generalne skupščine OZN v New Yorku glede končanja vojne in za mir morajo slediti dejanja. Pozivi ta čas niso več dovolj.

"Zato vas pozivam, da kot predsednik slovenske vlade od institucij EU zahtevate takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, da se zavzamete za prepoved izvoza orožja v Izrael ter za uvedbo prepovedi trgovanja z izdelki iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. K temu že dlje pozivata Španija in Irska."

"Časa za oklevanje ni več"

"Časa za oklevanje EU in voditeljev držav članic enostavno ni več. Razlogov za to niti ne gre več iskati, kar potrebujemo danes, sta vaša odločnost in neomajnost, da se Slovenija pridruži državam, ki zahtevajo konkretna dejanja (sankcije!) zoper brutalna dejanja izraelske vlade," še poudarja Nemec.