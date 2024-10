V napadu na mošejo v kraju Deir al Balah v osrednji Gazi je bilo po navedbah tiskovnega predstavnika agencije okoli sto ranjenih.

Izraelska vojska je danes v izjavi zapisala, da je "izvedla natančen napad na teroriste Hamasa, ki so delovali v poveljniško-nadzornem centru" v mošeji.

Izraelska vojaška ofenziva v Gazi je odgovor na Hamasov napad na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih več kot 1.205 ljudi. V izraelskih povračilnih ukrepih je bilo doslej po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje, objavljenih v soboto, v Gazi ubitih najmanj 41.825 Palestincev, večinoma civilistov, še poroča AFP.

Južni del libanonske prestolnice Bejrut je bil v noči na nedeljo po navedbah libanonskih uradnih medijev in reporterjev francoske tiskovne agencije AFP tarča več kot dveurnih silovitih izraelskih napadov. Hezbolah pa je proti izraelskim ciljem izstrelil okoli 130 raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot poroča libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA, so izraelska vojaška letala izvedla štiri napade na južna predmestja Bejruta in enega na območje Hvejfata.

Dopisniki AFP so poročali o eksplozijah v južnem Bejrutu in na njegovem obrobju, ki so trajale več kot dve uri. Posnetki AFP prikazujejo oblake dima, ki se dvigajo z več krajev na območju napadov.

What a profound moral rot one must have to look at images from Beirut & images of shredded children from Gaza and still think your ‘civilization’, your ‘democratic institutions’ & your way of life are somehow superior, worth something. pic.twitter.com/jiLQtiHS1G