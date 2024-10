"Imate priložnost, da rešite Libanon, preden pade v brezno dolge vojne, ki bo privedla do uničenja in trpljenja, kot ga vidimo v Gazi," je v video nagovoru dejal Netanjahu. "Osvobodite svojo državo Hezbolaha, da se bo ta vojna končala," je dodal.

Ob tem je zatrdil, da so izraelske sile v Libanonu doslej likvidirale že "na tisoče teroristov"", vključno z vodjo Hezbolaha Hasanom Nasralo, njegovim potencialnim naslednikom Hašemom Safidinom in njegovim namestnikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V približno dveh tednih okrepljenih spopadov je bilo v Libanonu ubitih že več kot 1.100 ljudi. Več kot milijon je razseljenih.

Izrael: Ubili smo še enega poveljnika Hezbolaha

V današnjem napadu je izraelska vojska ubila še enega poveljnika Hezbolaha Suhaila Husseina Husseinija. V izjavi so zapisali, da je bil Husseini ubit v napadu v Bejrutu.

Israeli army announced that Suhail Hussein Husseini, logistics commander of #Hezbollah, was killed in Israeli airstrikes in #Beirut on 7 Oct 2024. pic.twitter.com/r5AlLfMKyX — SAMRIReports2 (@SReports2) October 8, 2024

Izraelska vojska je na obletnico ofenzive po navedbah tamkajšnjih oblasti ubila najmanj 77 Palestincev. Nadaljevali so tudi napade na jug Libanona, kjer so, kot so navedli, v samo eni uri napadli 120 ciljev Hezbolaha.

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je Izrael doslej odredil evakuacijo 130 mest in vasi na jugu države, mnogi Libanonci, ki so v prestolnico zbežali z juga, pa so zdaj znova podvrženi napadom.

Tomorrow marks a year since Hezbollah dragged the region into a multi-front war and began their constant attacks on Israeli civilians.



Less than an hour until October 8, Hezbollah launched a number of projectiles toward central Israel. pic.twitter.com/bGQPDJ8GC0 — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2024

Pripadniki Hezbolaha medtem trdijo, da so na Izrael včeraj izstrelili skoraj 200 raket.

Od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani je bilo v Libanonu ubitih več kot dva tisoč ljudi, od tega tisoč v zadnjem tednu. Libanonska vlada ocenjuje, da je bilo razseljenih približno 1,2 milijona ljudi.

Borrell pozval k premirju in pomoči Libanonu za vzpostavitev delujoče države

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes v Evropskem parlamentu poudaril, da je v Libanonu razseljenih že 20 odstotkov prebivalcev ter pozval k prekinitvi ognja. Libanonu je treba zagotoviti pomoč, da bi preprečili nadaljnjo eskalacijo, pa mora po njegovem libanonski politični razred vzpostaviti delujočo državo.

"Zdaj je trenutek resnice, da vidimo, ali smo res sposobni pomagati Libanonu, predvsem pa mora libanonski politični razred prevzeti nadzor nad državo," je v razpravi o stopnjevanju nasilja na Bližnjem vzhodu in razmerah v Libanonu poudaril Borrell.

Razmere se slabšajo, saj izraelske sile bombardirajo Libanon, vstopile so na libanonsko ozemlje. Prizadetih je na stotisoče ljudi, razseljenih je približno 20 odstotkov libanonskega prebivalstva, 150.000 ljudi je zbežalo v Sirijo, 2.000 je smrtnih žrtev izraelskih napadov, je dejal.

Po njegovem je treba doseči premierje z diplomatskimi sredstvi ter zagotoviti materialno in človekoljubno pomoč Libanonu, ki pa mora izvoliti predsednika države in vzpostaviti delujočo državo. Zavzel se je za podporo libanonski vojski. Poudaril je tudi, da mirovna misija ZN Unifil na jugu Libanona potrebuje širši mandat, kar se v tem trenutku ne zdi realno. "Če sile ZN ne bodo okrepljene, bo težko preprečiti, da bi Libanon postal nova Gaza," je opozoril Borrell.

Evropski poslanci so v razpravi pozivali tako h končanju izraelskih napadov v Libanonu kot v Gazi, se zavzeli za vrnitev talcev, ki jih je zajel Hamas, pa tudi, da mora EU še naprej trdno stati ob strani Izraelu.

Hezbolah podpira prizadevanja Libanona za prekinitev ognja

Šiitsko gibanje Hezbolah podpira prizadevanja libanonskih oblasti za prekinitev ognja z Izraelom, je danes izjavil namestnik vodje gibanja Naim Kasem, a hkrati poudaril, da je Hezbolah pripravljen tudi na nadaljevanje spopadov. Dodal je še, da vojaške zmogljivosti Hezbolaha kljub silovitim napadom Izraela ostajajo močne.

"Podpiramo politična prizadevanja (predsednika libanonskega parlamenta) Nabiha Berija za prekinitev ognja. Ko bomo dosegli prekinitev ognja, bo diplomacija lahko preučila vse druge podrobnosti," je v televizijskem nagovoru povedal Kasem. Dodal je, da bodo volitve za novega vodjo gibanja potekale "v skladu s predpisi", nato pa bo objavljen rezultat. Časovnega okvira volitev ni podal.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je medtem v odzivu izjavil, da je Kasem "trmast in ne priznava realnosti", poroča britanski BBC.

Libanonski premier Nadžib Mikati in Beri si že več dni prizadevata za takojšnjo prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom, neodvisno od prizadevanj za prekinitev ognja v Gazi. Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je v petek izjavil, da Teheran podpira prizadevanja za sočasno prekinitev ognja v Libanonu in Gazi.

Tudi danes je Izrael nadaljeval napade na gosto naseljena južna predmestja Bejruta in jug Libanona. Hezbolah pa je po lastnih navedbah izstrelil več raket proti izraelskemu mestu Haifa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah izraelske vojske je danes približno 105 izstrelkov iz Libanona poletelo proti Izraelu. Večino jih je zračna obramba sestrelila. V napadih je bila ranjena ena oseba, so sporočili izraelski reševalci.