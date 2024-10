Mineva leto dni od vdora Hamasa v Izrael: ponoči novi srditi napadi na Bjerut

Danes mineva natanko eno leto od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Vojna je zahtevala že več deset tisoč življenj in sprožila humanitarno katastrofo. Kljub pritiskom mednarodne skupnosti ji še ni videti konca. Od sredine septembra Izrael napada tudi sosednji Libanon in tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. Danes ponoči so Izraelci izvedli štiri napade na predmestje Bejruta.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra lani vdrli v Izrael. Ubili so okoli 1.200 ljudi, še 250 pa jih zajeli za talce, ki so večinoma še vedno v rokah Hamasa. Izrael je v odzivu razglasil vojno stanje in s ciljem uničenja Hamasa sprožil obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo doslej po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih okoli 42 tisoč ljudi, več kot 97 tisoč je ranjenih.

Humanitarne razmere v Gazi se vztrajno slabšajo in po podatkih Svetovnega programa za hrano se 96 odstotkov prebivalstva sooča z akutno prehransko negotovostjo. Delno operativnih je le 17 od 36 bolnišnic. Po podatkih satelitskega centra ZN Unosat sta bili uničeni ali poškodovani dve tretjini stavb v enklavi.

V Gazi se 96 odstotkov prebivalstva sooča z akutno prehransko negotovostjo. Foto: Reuters

Od sredine septembra Izrael napada tudi Libanon

Številne države in mednarodne organizacije pozivajo k prekinitvi ognja v Gazi, a se ta odmika. Več držav, tudi Slovenija, je od začetka vojne priznalo Palestino v podporo miru na Bližnjem vzhodu.

Od sredine septembra Izrael napada tudi sosednji Libanon in tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. Mednarodna skupnost zato svari pred morebitno popolno vojno v regiji.

V Izraelu bo uradna slovesnost v spomin na žrtve Hamasovega napada v Jeruzalemu. Izraelski predsednik Jicak Herzog bo vodil spominsko slovesnost v Sderotu, enem od krajev, kjer je bilo v napadu največ žrtev.

Po svetu bodo ob obletnici številni dogodki v podporo Palestini.

Novi srditi izraelski napadi na Bejrut

Uradna libanonska tiskovna agencija Ani je v nedeljo zvečer poročala o štirih izraelskih napadih na južna predmestja Bejruta, tudi trdnjavo Hezbolaha, ki jo obstreljujejo že več dni zapored. Izraelska vojska je sporočila, da je ciljala tamkajšnja skladišča orožja.

"Sovražna bojna letala so izvedla dva napada na južna predmestja, prvi je bil usmerjen na okrožje Sainte-Therese, drugi na okrožje Burj al Barajneh," je sporočila agencija. Poleg teh so poročali o še dveh izraelskih napadih v predmestju, vključno z napadom na mesto Hadah.

Izraelska vojska je v izjavi, ki so jo izdali danes ponoči, sporočila, da so njena letala ciljala na "teroristične tarče na sedežu obveščevalne službe Hezbolaha" in njihova skladišča orožja.

V noči na nedeljo je bilo na južno predmestje izvedenih trideset napadov. V napadih je bilo ubitih 12 ljudi.

Evropski poslanci bodo danes ob obletnici napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael razpravljali o razmerah v Gazi, kjer se nadaljuje izraelska ofenziva. Ob tem bodo v torek skupaj z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom ocenili stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Libanonu, kjer so se nedavno okrepili izraelski napadi. Po besedah Borrella je Unija "še naprej zavezana prizadevanjem za preprečitev regionalne vojne".