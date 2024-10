Tiskovni predstavnik izraelske vojske Avičaj Adrae je v kratkem času na družbenih omrežjih napovedal več vojaških operacij, ki kažejo da to, da pripravljajo večjo invazijo na Libanon. Najbolj je verjetno odmevala objava, naj se libanonsko prebivalstvo na skoraj 60-kilometrskem obmorskem območju med Sidonom in izraelsko mejo umakne, saj se mornarica pripravlja na obsežno vojaško operacijo.

The Israeli Navy’s New Amphibious Landing Craft, INS Nahshon and INS Komemiyut, might be about to see some Action. https://t.co/TvlQxpTKAw pic.twitter.com/gdGLDlsaS7