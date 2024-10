Papež kritičen do svetovnih sil: Nesposobni ste

Papež Frančišek je bil danes v pismu katolikom na Bližnjem vzhodu kritičen do nesposobnosti svetovnih sil, da bi rešile konflikt v regiji. Že pred tem je današnji dan, obletnico napada Hamasa na Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo, razglasil za dan molitve za mir.

"Pred letom dni je bila prižgana vžigalna vrvica sovraštva; ni zaprasketala, ampak izbruhnila v vrtinec nasilja, v sramotno nesposobnost mednarodne skupnosti in najmočnejših držav, da bi utišale orožje in končale tragedijo vojne," je papež zapisal v odprtem pismu.

"Kri še vedno teče, prav tako tudi solze. Jeza narašča skupaj z željo po maščevanju, medtem ko se zdi, da je vse manj ljudem mar za to, kar je najbolj potrebno in zaželeno: dialog in mir," je dodal Frančišek. Izrazil je solidarnost s katoliki v regiji, obenem pa nagovoril ljudi vseh veroizpovedi, ki na Bližnjem vzhodu trpijo zaradi norosti vojne.

Papež: Sem z vami, ki nimate glasu

"Sem z vami, ki nimate glasu, saj je kljub vsemu govorjenju o načrtih in strategijah prisotne le malo skrbi za tiste, ki trpijo opustošenje vojne, ki so jo drugim vsilili močni," je med drugim še dodal v pismu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Že prejšnji teden je papež po zgledu podobnih pobud ob drugih konfliktih v zadnjih letih današnji dan v Cerkvi razglasil za dan molitve in postenja za mir.