Konzistorij ali sestanek kardinalskega zbora za imenovanje novih kardinalov bo 8. decembra v Rimu, so sporočili iz Vatikana. Papeža volijo vsi kardinali, ki še niso stari 80 let. Trenutno ima pravico do glasovanja na volitvah novega papeža 122 kardinalov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA. Od novoimenovanih jih bo imelo volilno pravico 20.

Frančišek je v svojem enajstletnem mandatu imenoval veliko večino trenutnih volilnih upravičencev. Kot v preteklih letih se je tudi zdaj odločil večinoma za škofe in nadškofe iz neevropskih držav, med drugim iz Indonezije, Japonske, Irana in Alžirije.

Novi kardinal slovenskih korenin

Na seznamu bodočih kardinalov pa je tudi Vinko oz. Vicente Bokalič Iglič, ki vodi argentinsko nadškofijo Santiago del Estero. Kot je nedavno poročal Radio Ognjišče, se je Bokalič Iglič rodil leta 1952 v Buenos Airesu, oba njegova starša pa sta se rodila v Sloveniji. Leta 1970 je vstopil k lazaristom, osem let zatem je bil posvečen v duhovnika.

Leta 2010 je bil Bokalič Iglič imenovan za pomožnega škofa v Buenos Airesu, papež Frančišek pa ga je leta 2013 imenoval za voditelja škofije Santiago del Estero v severozahodnem delu osrednje Argentine. Letos je omenjeno škofijo papež povzdignil v nadškofijo in Bokaliču Igliču podelil tudi naslov primasa Argentine.