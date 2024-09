Papež v Belgiji sprejel skupino žrtev spolnih zlorab

Papež Frančišek se je v okviru obiska v Belgiji v petek zvečer sešel s skupino 17 žrtev spolnih zlorab, ki so jih zagrešili belgijski duhovniki, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Ob današnjem srečanju s predstavniki Cerkve v Bruslju je dejal, da zlorabe povzročajo grozljivo trpljenje in rane ter spodkopavajo pot vere.

Papež se je po navedbah Vatikana z žrtvami zlorab sešel v Bruslju. "Srečanje, ki je trajalo več kot dve uri, je žrtvam ponudilo priložnost, da s svetim očetom delijo svoje osebne zgodbe in trpljenje ter izrazijo svoje upanje glede nadaljnjih prizadevanj Cerkve v boju proti zlorabam," piše v sporočilu za javnost.

Papež je po navedbah Vatikana prisluhnil njihovim izkušnjam. "Izrazil je globoko hvaležnost za njihov pogum in globok občutek sramu zaradi zlorab, ki so jih kot otroci doživeli od duhovnikov, ki naj bi jih zaščitili," poroča vatikanski spletni portal Vatican News.

Papež je že pred tem v petek ob obisku v Belgiji, ki so jo zaznamovali številni primeri spolnega nasilja v Cerkvi, dejal, da se mora Katoliška cerkev sramovati in prositi za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok. Spregovoril je tudi o tamkajšnjih dolgoletnih prisilnih posvojitvah otrok in zaradi njih izrazil užaloščenost.

Obisk v Belgiji bo papež zaključil v nedeljo

Frančišek se je danes v baziliki v bruseljski četrti Koelkelberg srečal tudi z belgijskimi škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter pastoralnimi delavci in jim dejal, da zlorabe povzročajo grozljivo trpljenje in rane ter spodkopavajo pot vere. "Ena od korenin nasilja izhaja iz zlorabe moči, ko položaj, ki ga imamo, uporabljamo za zatiranje ali manipuliranje drugih," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Ob tem je obljubil, da se bo Katoliška cerkev učila od žrtev.

Na programu ima popoldne še srečanje s študenti katoliške univerze v kraju Louvain-La-Neuve.

Štiridnevni obisk v Belgiji, kamor je prispel v četrtek iz Luksemburga, bo papež sklenil v nedeljo z mašo na stadionu v Bruslju.