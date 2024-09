Papež Frančišek je danes ob obisku v Luksemburgu obžaloval ponovni pojav razkolov in sovražnosti v Evropi, pri tem pa politike pozval k ukrepanju za mir in končanje konfliktov v svetu. Na srečanju z vodilnimi političnimi predstavniki je to majhno, a bogato evropsko državo izpostavil kot zgled demokratičnosti in odprtosti.

Frančišek se je v okviru enodnevnega obiska v Luksemburgu danes srečal z velikim vojvodo Henrijem in premierjem Lucom Friednom.

Papež: Ne smemo pozabiti, da je vojna vedno neuspeh

Papež je po pogovorih obžaloval "ponovni pojav, celo na evropski celini, razkolov in sovražnosti" z uničujočimi in smrtonosnimi posledicami. "Ne smemo pozabiti, da je vojna vedno neuspeh," je dejal Frančišek in politike pozval k ukrepanju.

"Obstaja nujna potreba, da se tisti na oblasti odločno in potrpežljivo vključijo v poštena pogajanja, da bi razrešili razlike," je opozoril. Po njegovem so potrebni "pošteni kompromisi, ki ničesar ne spodkopavajo in namesto tega lahko zgradijo varnost in mir za vse", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Luksemburg, kjer je sedež več evropskih institucij, lahko pokaže, "kakšne prednosti ima mir pred grozotami vojne in kakšne prednosti imata integracija in spodbujanje migrantov pred njihovo izključitvijo", je še dejal Frančišek. Izpostavil je bogastvo majhne države in jo pozval k pomoči državam v razvoju.

Frančišek se je peljal skozi središče Luksemburga

Več tisoč ljudi je danes pozdravilo Frančiška, ko se je peljal skozi središče Luksemburga v svojem papamobilu z luksemburškim kardinalom Jean-Claudom Hollerichom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Papež je imel sicer danes na programu tudi srečanje s predstavniki civilne družbe in diplomatskim zborom, v katedrali Notre-Dame v Luksemburgu pa tudi srečanje s tamkajšnjo katoliško skupnostjo. V Luksemburgu po podatkih Vatikana živi okoli 271 tisoč katoličanov.