Papež začenja obisk v Luksemburgu in Belgiji

Papež Frančišek bo danes začel štiridnevno potovanje, v okviru katerega bo obiskal Luksemburg in Belgijo. V Luksemburgu se bo po napovedih danes sešel s tamkajšnjimi visokimi predstavniki in katoliško skupnostjo. Že drevi bo odpotoval v Belgijo, kjer naj bi bile v ospredju obiska spolne zlorabe otrok.

Obisk v Luksemburgu bo 87-letni papež začel s pogovori z velikim vojvodo Luksemburga Henrijem Luksemburškim, nato se bo sešel s premierjem Lucom Friednom. Na programu ima tudi srečanje s predstavniki civilne družbe in diplomatskim zborom, v katedrali Notre-Dame v Luxembourgu pa se bo sešel s tamkajšnjo katoliško skupnostjo.

Že drevi bo Frančišek odpotoval v sosednjo Belgijo. Tam bodo v ospredju obiska spolne zlorabe otrok, ki so jih duhovniki več desetletij prikrivali, a je lani izšel odmeven dokumentarni film o tej temi. Papež se bo zasebno srečal s 15 žrtvami tovrstnih napadov. V odprtem pismu, ki ga je objavil časnik Le Soir, so žrtve papeža pozvale, naj obravnava pedofilijo in vprašanje celibata duhovnikov.

Bo govoril tudi o prisilnih posvojitvah?

Papež bo v Belgiji morda spregovoril tudi o škandalu s prisilnimi posvojitvami. Ustanove, ki so jih vodile redovnice, so do konca 80. let prejšnjega stoletja sprejemale mladoletna dekleta in noseče neporočene ženske ter njihove otroke dajale v posvojitev.

V Bruslju bo svetega očeta sprejel kralj Filip, srečal se bo tudi s predsednikom vlade in duhovniki. Na katoliški univerzi v Leuvnu ima predvideni dve srečanji, eno z akademiki v petek in drugo s študenti v soboto. Obisk bo sklenil v nedeljo z mašo na stadionu v Bruslju, kjer pričakujejo 35 tisoč ljudi.