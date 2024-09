Papež Frančišek kardinalom: Izogibajte se odvečnim stroškom. Sredstva so omejena.

"Od vseh so zdaj potrebna nadaljnja prizadevanja, da bi zagotovili, da 'ničelni primanjkljaj' ne bo le teoretični cilj, ampak cilj, ki ga je mogoče dejansko doseči," je papež zapisal v pismu in kardinale pozval, naj se izogibajo odvečnim stroškom, saj so "sredstva v službi poslanstva omejena" in je z njimi treba ravnati preudarno.

Lani je Vatikan, katerega prihodke tvorijo donacije, poslovanje tamkajšnjih muzejev in lastništvo nepremičnin, zabeležil več kot 80 milijonov evrov primanjkljaja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zavzel se je za večjo obdavčitev bogatih in privilegiranih

"Institucije Svetega sedeža se lahko veliko naučijo od solidarnosti dobrih družin," je dejal Frančišek in dodal, da bi morale vatikanske institucije s presežki pomagati pokriti splošni primanjkljaj, tako kot finančno stabilne družine pomagajo tistim v stiski.

Obenem se je Frančišek zavzel za večjo obdavčitev bogatih in privilegiranih, ki jih je pozval, naj svoje bogastvo delijo.