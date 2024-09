Papež svetuje ameriškim volivcem: Izberite manjše zlo

Papež Frančišek je v petek dejal, da sta oba ameriška predsedniška kandidata "proti življenju", en zato, ker ne sprejema migrantov, drugi pa, ker podpira pravico do splava. Katoliškim vernikom je svetoval, naj na volitvah novembra izberejo "manjše zlo", pri čemer Donalda Trumpa in Kamale Harris ni omenjal po imenu, poroča britanska mreža BBC.

"Oba sta proti življenju, bodisi tisti, ki izžene migrante, bodisi tisti, ki ubija dojenčke," je izjavil papež Frančišek med letom v Rim po koncu 12-dnevne turneje po Aziji, potem ko so ga novinarji vprašali, koga naj na predsedniških volitvah v ZDA po njegovem volijo katoliki.

Američanom svetuje, da se volitev udeležijo

Papež je opozoril, da ni Američan in da na volitvah ne bo glasoval, vendar pa je Američane spodbudil, naj se jih udeležijo.

"Če ne volimo, je grdo. Ni dobro. Morate voliti," je pozval. "Izbrati morate manjše zlo. Kdo je manjše zlo? Ta gospa ali ta gospod? Ne vem. Vsakdo mora razmisliti po svoji vesti in to storiti," je dodal.

Trump v svojih nastopih med predvolilno kampanjo ves čas napada migrante in obljublja množične deportacije priseljencev, Harris pa obljublja, da bo razširila zaščito dostopa do splava po vsej državi, potem ko je konservativno vrhovno sodišče leta 2022 ukinilo pravico do splava v ZDA.