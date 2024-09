Papež Frančišek pozval k ukrepanju proti spolnim zlorabam otrok

Papež Frančišek je danes prispel na obisk na Vzhodni Timor, ki ga je v zadnjih letih pretreslo več primerov spolnih zlorab otrok in mladostnikov, v katere so bili vpleteni duhovniki. V luči tega je pozval k ukrepanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsi smo poklicani, da storimo vse, kar je mogoče, da preprečimo vsakršno zlorabo ter vsem mladim zagotovimo zdravo in mirno otroštvo," je dejal Frančišek, ki se za razliko od potovanj na Irsko in Portugalsko med obiskom na Vzhodnem Timorju ne bo sestal z žrtvami zlorab.

Papež Frančišek je na 12-dnevni turneji po Aziji

V Dili, prestolnici Vzhodnega Timorja, je sicer papeža pozdravilo več deset tisoč katoliških vernikov. Ti predstavljajo približno 98 odstotkov od 1,3 milijona prebivalcev države, ki se je leta 2002 osamosvojila od Indonezije.

"Zahvaljujemo se Gospodu, da med tako dramatičnim obdobjem vaše zgodovine niste nikoli izgubili upanja in da je po temnih in težkih dneh končno nastopila zora miru in svobode," je glede brutalne in več kot dvajsetletne indonezijske okupacije Vzhodnega Timorja povedal papež.

Vzhodni Timor je sicer tretja Frančiškova postojanka na njegovi 12-dnevni turneji po Aziji. Pred tem se je že mudil v Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, v prihodnjih dneh pa bo obiskal še Singapur. V Vatikan se bo predvidoma vrnil v petek.