Harmony is achieved when we are committed not only to our own interests and vision, but to the good of all. #ApostolicJourney — Pope Francis (@Pontifex) September 4, 2024

"Katoliška cerkev želi okrepiti medverski dialog. Na ta način je mogoče odpraviti predsodke in ustvariti ozračje vzajemnega spoštovanja in zaupanja," je dejal Frančišek. Dodal je, da je to nujno potrebno za soočanje s skupnimi izzivi, vključno z bojem proti ekstremizmu in nestrpnosti, ki da poskušata z izkrivljenjem vere, prevarami in nasiljem vsiliti svoja stališča.

Ob tem je pozdravil kulturno, etnično, jezikovno in versko raznolikost Indonezije rekoč, da gre za "nepogrešljivo in združevalno tkivo, ki Indonezijce dela enotne in posebne". "Svoboda in strpnost sta tisto, kar želi Indonezija skupaj z Vatikanom širiti (...) sredi vse nemirnejšega sveta," je poglavarju Katoliške cerkve pritrdil Widodo.

Frančišek se bo danes v mošeji Istiqlal, največji v jugovzhodni Aziji, sestal s predstavniki vseh šestih glavnih verstev v državi – islama, protestantizma, katolicizma, budizma, hinduizma in konfucianizma. Z velikim imamom Nasarudinom Umarjem bo tudi podpisal izjavo o strpnosti.

Turneja po Aziji je sicer že 45. papeževo potovanje v tujino v času pontifikata. Prvotno je bilo načrtovano za leto 2020, vendar so ga spričo pandemije covid-19 prestavili.