Papež Frančišek v Belgiji prosil za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok

Papež Frančišek je danes ob obisku Belgije, ki so jo zaznamovali številni primeri spolnega nasilja v Cerkvi, dejal, da se mora Katoliška cerkev sramovati in prositi za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok. Spregovoril je tudi o tamkajšnjih dolgoletnih prisilnih posvojitvah otrok in zaradi njih izrazil užaloščenost, poročajo agencije.

Papež Frančišek je ob srečanju s kraljem Filipom in kraljico Matildo ter predstavniki politike in civilne družbe na gradu Laeken spregovoril o tragičnih primerih zlorab otrok. "To je naša sramota in naše ponižanje," je dejal in dodal: "Cerkev se mora sramovati in prositi za odpuščanje."

87-letni papež se bo danes po napovedih srečal s skupino žrtev spolnega nasilja duhovnikov. Srečanje pripravljajo po tem, ko je lani odmevna dokumentarna serija z naslovom Od boga pozabljeni (Godvergeten, 2023) belgijske škandale z zlorabami ponovno uvrstila na naslovnice časopisov, predvsem pa spodbudila nove žrtve, da so spregovorile o njih.

V odprtem pismu, ki ga je objavil belgijski časnik Le Soir, so žrtve od papeža zahtevale, da spregovori o pedofiliji in začne postopek za finančno odškodnino žrtvam.

"Samo besede niso dovolj. Sprejeti je treba tudi konkretne ukrepe," je ob srečanju s papežem dejal belgijski premier Alexander De Croo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež je dejal, da je škandal z zlorabami težava, ki se je Cerkev loteva vztrajno in odločno, tako da posluša prizadete in jim pomaga ter po vsem svetu izvaja preventivne programe.

Redovnice v posvojitev dale 30 tisoč otrok

Izrazil je tudi užaloščenost zaradi škandalov s prisilnimi posvojitvami v Belgiji, kjer so ustanove, ki so jih vodile redovnice, do konca 80. let prejšnjega stoletja sprejemale mladoletna dekleta in noseče neporočene ženske ter njihove otroke dajale v posvojitev. Belgijski portal HLN navaja, da so med letoma 1945 in 1980 materam odvzele do 30 tisoč otrok.

Kot je povedal De Croo, so spolne zlorabe otrok in prisilne posvojitve močno načele zaupanje družbe v Cerkev.

"V teh ganljivih zgodbah vidimo, kako so se grenki sadovi nepravilnosti in kriminala žal pomešali s prevladujočim mnenjem v takratni družbi," je dejal Frančišek.

Škofje zahtevajo preiskavo

Belgijski škofje so lani zahtevali neodvisno preiskavo, potem ko so se pojavila nova pričevanja o tem, da je Katoliška cerkev otroke prodala posvojiteljem.

Frančišek se mudi v Belgiji, potem ko je v sredo in četrtek že obiskal Luksemburg. Danes se bo srečal z akademiki na katoliški univerzi v Leuvnu v Flandriji, saj je 600-letnica ustanovitve univerze, ki jo bodo obeleževali prihodnje leto, uradni razlog Frančiškovega obiska Belgije. Obisk bo sklenil v nedeljo z mašo na stadionu v Bruslju.

Program nedeljske maše na prostem so morali v zadnjem trenutku spremeniti, saj se je izkazalo, da je sklepno himno napisal duhovnik, obtožen spolnih zlorab, še poroča AFP.