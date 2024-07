Papeža v Trstu pričakali s stoječimi ovacijami #video

Papež Frančišek je prispel v Trst, kjer bo z mašo na Trgu enotnosti sklenil 50. Socialni teden katoličanov v Italiji. Po pristanku s helikopterjem se je odpravil v kongresni center, kjer so ga delegati ter predstavniki italijanske Cerkve in lokalnih oblasti pričakali s stoječimi ovacijami.

Papeža Frančiška so na prvem obisku v Trstu pričakali na nogah, pri tem pa ploskali in vzklikali od veselja. V dvorano je prišel na invalidskem vozičku, nato pa so ga pospremili v zakulisje, kjer je vstal in s pomočjo palice prišel do govorniškega odra, kjer je nagovoril zbrane.

"Na kocki je dobro človeka"

Ob zaključku socialnega tedna, ki je potekal na temo demokracije, je poudaril, da v današnjem svetu demokracija ni dobrega zdravja. "To nas zanima in skrbi, saj je na kocki dobro človeka in nič človeškega nam ne more biti tuje," je dejal.

V kongresnem centru se bo papež srečal tudi s predstavniki vseh veroizpovedi v Trstu ter delegacijo tržaške univerze, ki praznuje 100. obletnico, pa tudi invalidi in skupino beguncev, vključno iz Gaze.

Na maši slovenski škofje, ne pa tudi drugi slovenski verniki

Nato bo daroval mašo na osrednjem tržaškem trgu, z več tisoč zbranimi pa bo zmolil tudi molitev angelovega čaščenja. Maše se bodo med več tisoč italijanskimi verniki na povabilo tržaške škofije udeležili tudi slovenski škofje, in sicer predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter koprski škof Jurij Bizjak, pa tudi oba ljubljanska pomožna škofa Anton Jamnik in Franc Šuštar.

Na maši pa ne bo drugih vernikov iz Slovenije, saj so dovolilnice delile samo župnije v Italiji. Pri bogoslužju s papežem bo sicer navzoča tudi slovenščina, saj bodo v slovenskem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošenj.

Foto: Reuters

Po Benetkah v aprilu in Veroni v maju je to tretje letošnje potovanje 87-letnega papeža po Italiji in zadnje pred najdaljšim mednarodnim potovanjem v njegovem pontifikatu, ki bo septembra v daljni Aziji in Oceaniji.

Slovenijo do zdaj obiskal le en papež

To je tudi drugič, da se papež Frančišek mudi v neposredni bližini Slovenije, ki je sicer še ni obiskal. Nazadnje je bil blizu Slovenije leta 2014 ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne, ko je daroval mašo v kraju Sredipolje v gorški pokrajini.

Slovenijo je doslej obiskal le Janez Pavel II., in sicer maja 1996 in septembra 1999, ko je slovenskega škofa, literata in pedagoga Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.