Svet stranke Levica je na torkovi seji sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Mihe Kordiša. Koordinatorici sveta Nataši Sukič pa je naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo zaradi resnih kršitev statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so navedli v Levici.

"Miha Kordiš ne deluje v skladu s statutom, deluje razdiralno, svojih političnih akcij in delovanja ne usklajuje z organi stranke ter vztrajno javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko kot celoto," so zapisali v Levici.

Ker se takšno delovanje kljub pozivom k prenehanju nadaljuje, je svet stranke presodil, da mora zaščititi delovanje stranke pred samovoljo in javnim obračunavanjem, zato je do nadaljnjega zamrznil njegovo članstvo in sprožil ustrezne postopke, so še pojasnili.