Leta 2001 je takratna vlada Janeza Drnovška sprejela zakon, po katerem bi bile do oploditve z biomedicinsko pomočjo upravičene tudi ženske, ki niso v partnerski zvezi. Na zahtevo tedanje opozicije pa je junija istega leta potekal zakonodajni referendum, na katerem so volivci zakon zavrnili.

Odločitvi je takrat med drugim nasprotoval zdravniški lobi, in sicer z argumentom, da v ginekologiji vedno zdravijo par in ne posameznika in da stroka ne bo uporabila vsega, kar medicina odkrije. Kot so zapisali v Levici, "sta se s tem pokroviteljstvom slovenska desnica in rimokatoliška cerkev spustili v kulturni boj za ustoličenje patriarhalne družine kot edine oblike družine, ki jo zdravstveni sistem lahko podpira. Rezultat je bila zmaga desnice na referendumu z eno najnižjih volilnih udeležb, katere posledice čuti marsikatera ženska v Sloveniji že 23 let".

Po štirih letih le dočakali odločitev

Levica je oktobra 2020 s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem in podporo ostalih progresivnih sil državnega zbora vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Dobro leto pozneje je enako storil tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Po štirih letih je Ustavno sodišče odločilo, da je omejitev oplojevanja z biomedicinsko pomočjo neustavna.

"Danes končno vidimo rezultat naše zahteve. Progresivni značaj slovenske ustave, ki brani družbene pridobitve pod napadom desnice – pravica do splava, ločitev države od verskih skupnosti, pravica do sindikalnega organiziranja – je tokrat prišel do izraza in zavaroval pravice žensk, ne glede na to, koga ljubijo in na kakšen način," so odločitev Ustavnega sodišča komentirali v Levici.

Kot pravijo, se bo s tem popravila ena največjih krivic, ki sta jo "desničarska politika in RKC v Sloveniji storili ženskam, ki želijo biti matere. Zavajajoč in nelegitimen referendum iz leta 2001 bo ostal le še črna pika za demokracijo v zgodovinskih knjigah".

Odločbo ustavnega sodišča si lahko preberete tukaj. Kot izhaja iz odločbe, ustavno sodišče meni, da so izpodbijane določbe v neskladju s pravico partnerk istospolne zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti ter samskih žensk do nediskriminatorne obravnave iz prvega odstavka 14. člena v zvezi s 55. členom ustave, ker jim prepovedujejo dostop do postopkov OBMP izključno zaradi osebnih okoliščin spolne usmerjenosti in zakonskega stanu.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo s petimi glasovi proti enemu. Za so glasovali Matej Accetto, Rok Čeferin, Rajko Knez, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs, proti pa Marko Šorli. Sodniki Mežnar, Šugman Stubbs, Accetto in Knez so dali pritrdilna ločena mnenja, Šorli pa delno odklonilno ločeno mnenje.

Levica: Novela zakona naj se sprejme v najkrajšem možnem času

Državni zbor mora zdaj v roku enega leta sprejeti popravek zakona. Ker se do takrat, skladno z odločbo Ustavnega sodišča, neustavne določbe še vedno uporabljajo, bodo v Levici koalicijskim partnerjem predlagali, da se novela zakona sprejme v najkrajšem možnem času.

“Vsaka ženska ima pravico do zdravljenja neplodnosti in oploditve z biomedicinsko pomočjo ne glede na socialni oziroma družbeni status. 23 let čakanja, da se odpravita neustavnost in diskriminacija, je bilo preveč. Marsikatera ženska je v tem času že šla skozi svojo rodno dobo in posledice so v takih primerih nepopravljive. Ni treba čakati še eno leto, da se odpravijo neustavne odločbe. Zato bomo koalicijskim partnerjem predlagali, da se v najkrajšem možnem času sprejme zakonodaja, ki bo samskim ženskam končno omogočila dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo," je povedal Matej T. Vatovec.

V Gibanju Svoboda odločitev Ustavnega sodišča pozdravljajo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se bodo nemudoma lotili priprave ustreznih zakonskih rešitev za uresničevanje odločbe in odpravo neustavnih omejitev pri oplojevanju z biomedicinsko pomočjo.