Luka Mesec udaril po razvpitem kapitalistu #video

"Brez bogatih ni napredka. Mi smo tisti, ki stvari premikamo naprej." Tako je v Delovem podkastu Na robu govoril solastnik in izvršni direktor podjetja Iskra Klemen Šešok, eden najbogatejših Slovencev. Med drugim je kritiziral sodobne delovne trende, kot so delo od doma in neomejen dopust. Na objavo se je na družbenih omrežjih odzval minister za delo Luka Mesec (Levica). Dejal je, da v družini Šešok niti ne štejejo, koliko ljudi je izgubilo službo zaradi privatizacije Iskre, kjer je bilo nekoč zaposlenih 35 tisoč ljudi, zdaj pa jih je 1.600.

Šešok in Mesec oziroma stranka Levica so se v polemiko zapletli že pred mesecem, kmalu po objavi omenjenega podkasta. Na besede Klemna Šešoka o bogatih in napredku so v Levici zapisali, da ima "dedič privatiziranega socialističnega giganta dobro mnenje o bogataših in slabo o delovni etiki ljudi".

Ata, kapitalistični kulak

S tem so v Levici namignili na Dušana Šešoka, Klemnovega očeta in glavnega direktorja Iskre, ki je pred devetimi leti javnost razburil s predlogom o ukinitvi minimalne plače – to bi moral po njegovem mnenju urejati trg. Po takratnih navedbah medijev je sindikalistom ob neki priložnosti dejal: "Naj delajo za 400 evrov bruto. Naj se dokazujejo."

Socialisti ljudem mašijo glave z nesmisli

Klemen Šešok, ki je nedavno ravno tako sprožil polemike v javnosti s spornim zaposlitvenim oglasom, se je na kritiko Levice odzval takole: "Vi se prezentirate kot stranka, ki se zavzema za delovni narod, ampak v bistvu se ne, vi ne odpirate delovnih mest, vi ne vlagate v delovna mesta, vi spodbujate nedelo in ljudem mašite glavo z nesmisli, ki nimajo podlage v realni ekonomiji."

Ata edini s presežkom

Med drugim je tudi hvalil svojega očeta, da je bil edini finančni minister v zgodovini Slovenije, ki je ob odhodu s položaja v proračunu pustil presežek denarja, ter zatrdil, da niti oče niti on nista ničesar privatizirala.

"Oče je v odprtem prevzemnem postopku kupil manjši delež v Iskri, midva z Matijo pa sva leta 2016 s svojim denarjem, ne z izposojenim, ne s kreditom, kupila preostale deleže v Iskri."

Levica na polno zaposluje

Tudi Mesec je v najnovejši videoobjavi na družbenih omrežjih hvalil svojo stranko, ki je po njegovih besedah najbolj zaslužna, da minimalna plača znaša 1.250 evrov bruto, v času zdajšnje vlade pa ima Slovenija polno zaposlenost.